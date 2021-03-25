Bağışıklığı güçlendiren 10 prebiyotik besin

Probiyotikleri muhtemelen duymuş olabilirsiniz peki, prebiyotikler? Probiyotiklerden farkları nedir? Ve en önemlisi, prebiyotik yiyecekler bağışıklığı güçlendirmeye nasıl yardımcı olur? İşte cevabı.

Salgının da etkisiyle bugünlerde hastalıklardan kaçınmak için bağışıklık sistemini güçlü tutmak oldukça büyük önem kazandı. Bağışıklık sistemi karmaşık ve çok yönlü bir yapıdır ve bağışıklık sisteminizin büyük bir kısmı bağırsak florasından oluşur.

Bağırsak florası denilince akla gelen probiyotiklere aşina olabilirsiniz, ancak prebiyotikler de vücudunuzun olması gerektiği gibi çalışmasına yardımcı olmak için çok önemlidir. Prebiyotiklerin temel rolü kalın bağırsağınızda bulunan iyi bakterileri beslemektir. Vücudunuz bu lifleri sindiremez, ancak bakteriler sindirebilir. Prebiyotikleri tükettiğinizde, iyi bakteriler lifleri besler ve çoğaltır, vücudunuzun iyi bakteri ve kötü bakteri oranını düzenlemesine yardımcı olur. Bu oran dengelenirse, bağırsak sağlığınızın ve ruh sağlığınızın iyileşeceğine dair çeşitli kanıtlar vardır.

PREBİYOTİK NEDİR?

Basit bir ifadeyle, prebiyotikler, 1990'ların sonlarında bilim camiası tarafından keşfedilmiştir ve benimsenmiştir. Prebiyotikler, bağırsaklarınızdaki faydalı bakterileri besleyen sindirilemeyen diyet lifini ifade eder. Sağlıklı bağırsak florası, genel sağlık ve bağışıklık sistemi için hayati bir rol oynar.

Probiyotiklerin işlerini yapabilmeleri için prebiyotiklere ihtiyaçları vardır. Probiyotikler ve prebiyotikler, sağlıklı, iyi işleyen bir sindirim sistemini desteklemek için birlikte çalışır. Yoğurt, elma sirkesi, lahana turşusu ve diğer fermente gıdalar gibi probiyotik yiyecekler canlı faydalı bakteriler içerir. Yüksek lifli prebiyotik yiyecekler tükettiğinizde, bağırsağınızdaki yararlı bakterileri (probiyotikler) beslenir ve geliştirirler. Özetle, probiyotikler prebiyotikleri yerler. Prebiyotiklerin, probiyotikleri canlı ve aktif tutmak gibi önemli bir işlevi vardır.

Araştırmalar, prebiyotik alımınızı artırmanın birçok sağlık yararı sağladığını göstermiştir. Kolit veya irritabl bağırsak sendromu gibi gastrointestinal sorunlarınız varsa prebiyotikler özellikle yardımcı olabilir. İştahı azalttıkları için kalp hastalığı, kolon kanseri ve obezite riskinizi azaltabilirler. Prebiyotikler, vücudun mineralleri daha iyi emmesine yardımcı olarak kemik sağlığını da iyileştirir.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN 10 PREBİYOTİK BESİN

Her yiyeceğin içerdiği prebiyotiklerden maksimum faydayı elde etmek için en iyisi onları çiğ yemektir. Pişirme işlemi sırasında bazı yararlı lifler kaybolur. Bazı yiyecekleri çiğ yememeyi tercih ediyorsanız, buharda pişirme, ızgara veya soteleme yöntemlerini kullanarak minimum düzeyde pişirerek tüketebilirsiniz.

Elma

Elmalar, pektin lifi bakımından doğal olarak yüksektir. Pektin, sindirim sağlığını destekleyen ve genel sağlığı iyileştiren prebiyotik özelliklere sahiptir. Elmalar ayrıca antienflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Sağlıklı bir atıştırmalıktır. Besleyici ve lezzetli bir prebiyotik ve probiyotik dozu için doğranmış elmaları bir kase yoğurda ekleyin.

Kuşkonmaz

Kuşkonmaz, popüler bir bahar sebzesidir ve iyi bir prebiyotik seçimdir. Antioksidan bakımından zengin bu sebze, diyet lifi, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Taze kuşkonmaz uçlarını kesebilir ve salatalarınıza çiğ olarak ekleyebilirsiniz.

Muz

Muzlar harika bir prebiyotik kaynağıdır. Tamamen olgunlaşmadan önce muzlar özellikle dirençli nişastalar açısından zengindir. Basitçe ifade etmek gerekirse, bu tür çözünür lif sindirilmeye direnç gösterir, bu nedenle sindirim kanalından, dost bakterileri beslediği kolona daha yavaş hareket eder. Meyve sularınıza, smoothielerinize, meyve salatalarınıza veya yoğurdunuza tamamen olgunlaşmış muzlar yerine hafif yeşil muz ekleyin.

Hindiba

Hindiba, yabani olarak yetişen bir bitkidir. Karahindiba benzeri mavi çiçekleriyle tanınır. Bitkinin derin kökleri, mükemmel miktarda prebiyotik sağlar. İnülin açısından zengin olan bu çözünür lif, ince bağırsağı atlar ve dost bakterileri beslediği alt bağırsağa gider.

Sarımsak

Sarımsak, bağırsak sağlığını destekleyen prebiyotikler açısından zengindir. Aynı zamanda antiviral, anti-kanser ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Ev yapımı soslar ve salatalarda çiğ sarımsak kullanın.

Pırasa

Bu çok yönlü sebzenin tadı bir soğandan daha tatlıdır ve çok sayıda meze ve yan yemeğe eklenebilir. Çiğ pırasayı ince dilimleyin veya doğrayın ve pişmiş fasulye, salata sosu veya çorba, güveç veya patates püresi için bir üst malzeme olarak kullanın. Çorbalar gibi çoğu tarif, pırasaların pişirilmesini gerektirse de, çiğ yenildiğinde daha iyi prebiyotik kaynaklardır.

Soğan

Soğan, çiğ veya pişmiş olarak iyi bir prebiyotik kaynağıdır. Soğan pişirildiğinde C vitamini, kuersetin ve kükürt gibi bazı mineraller ve vitaminler yok olur, bu nedenle geniş besinsel faydaları için soğanı her iki şekilde de tüketin.

Bal

Bal, işlenmiş gıdalara genellikle tatlılık vermesi için eklenen prebiyotik bir madde olan oligosakkaritler içerir. Ancak, bal bir şeker olduğu için tüketirken ölçülü olmak en iyisidir. Prebiyotik dolu bir kahvaltı için balı yulafla karıştırmayı deneyin.

Yulaf

Yulaf, bazı dirençli nişastalara ek olarak önemli bir beta-glukan lifi kaynağıdır. Yulaf harika bir seçimdir çünkü diyetinize tam tahılları dahil etmenin doyurucu yoludur ve aynı zamanda inanılmaz derecede çok yönlüdür. Yulafı balla karıştırabilir veya yoğurtla harika sağlıklı bir tarif oluşturabilirsiniz.

Elma sirkesi

Elma sirkesi pektin içerir, bu da onu prebiyotik faydalar için mükemmel bir seçim haline getirir. Elma sirkesinin sihirli bir kilo verme iksiri olarak lanse edilmesinin bir nedeni var. Elma sirkesi, sizin için harikadır, özellikle bağırsaklarınız için. Sağlıklı bir bağırsağa sahip olmak, asit reflüyü azaltmaya, sindirimi düzenlemeye ve daha pek çok şeye yardımcı olacaktır.