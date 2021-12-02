Bağışıklığı güçlendiren probiyotik zengini 10 besin

Kalp sağlığından bağışıklığa kadar vücudu tüm yönleriyle etkileyen probiyotik gıdaların düzenli tüketimi uzmanlar tarafından öneriliyor. İşte probiyotik zengini en yaygın 10 gıda.

Şimdiye kadar birçok kez probiyotik gıdaları duyduk. Son yılların popüler sözcüklerinden biri haline gelen probiyotik gıdalar, hızla ün kazanıyor.

Probiyotikler, doğru miktarlarda alındığında önemli sağlık yararları sağlayan canlı mikroorganizmalardır. Gıdalardaki probiyotiklerin sağlıklı ve besleyici özellikleri uzun yıllar boyunca incelenmiş ve bu mikroorganizmaların sahip oldukları ilginç faydaları sayısız raporla ortaya konmuştur.

Probiyotik terimi insanlar ve hayvanlar üzerinde yararlı etkileri olan bakterileri belirtmek için kullanılır. Geçen yüzyılın başında farklı uzmanlar, bazı gıdaların vücudumuzun florasını değiştirebildiğine ve hatta zararlı mikroorganizmaları yararlı olanlarla değiştirebildiğine dair kanıtlar buldular. Bunlar, fermente edildikten sonra sindirim sistemimiz için faydalı olan canlı bakteri ve mayalar içeren doğal gıdalardır. Bu mikroorganizmalar bağırsakta mukozaya yapışarak çoğalır ve bağırsak mikrobiyotası için faydalı bir bariyer etkisi yaratır.

PROBİYOTİK GIDALARIN FAYDALARI

Yıllardır probiyotik gıdalara atfedilen birçok fayda vardır. Sindirim ve bağışıklık sağlığı ve besinlerin emilimi gibi vücudumuzun önemli işlevlerini destekleyen bağırsak florasını iyileştirirler.

Probiyotik gıdaların ön plana çıkan faydaları şunlardır:

- Bağırsak florasını sağlıklı hale getirirler,

- Kabızlıkla mücadeleye yardımcı olurlar,

- Bağışıklık sistemini uyarırlar,

- Alerjilerin sürelerini ve belirtilerini azaltırlar,

- Solunum sağlığını artırırlar,

- Kilo vermeye yardımcı olurlar,

- Depresyonla mücadeleye destek olurlar,

- Kolesterol seviyelerini azaltırlar,

- İltihaplı bağırsak hastalıklarına karşı mücadele ederler.

PROBİYOTİK ZENGİNİ 10 GIDA

Yıllar geçtikçe büyüyen bir pazar olan probiyotikleri hayatımıza sokmamıza yardımcı olan takviyeler olsa da bunların doğal gıdalarda bulunduğunu belirtmek gerekir.

İşte düzenli olarak tüketilmesi gereken probiyotik zengini 10 gıda:

Yoğurt

Probiyotik açısından zengin besinler arasında belki de en popüleri ve en çok tüketileni yoğurttur. Yoğurt, yüksek oranda probiyotik içerir, sindirim sağlığı için faydalıdır ve bağırsak florasını yenileme özelliğine sahiptir. Tabii ki, mağazalarda bulduklarımızın hepsi doğal olarak probiyotik içermez. Aromalı ve doğal olmayan yoğurtları unutun, doğal olanlara yönelin.

Yeşil Zeytin ve Kornişon

Kornişon turşusu ve yeşil zeytinler de iyi dozda probiyotiklerle bize yardımcı olur. Fermantasyon süreçleri onları en faydalı canlı bakterileri içermeye yönlendirir.

Elma Sirkesi

Probiyotik gıda olarak sınıflandırılmasa da elmanın içindeki pektin mikrobiyotayı besler ve bağırsak florasının dengesini destekler. Ayrıca tansiyon seviyelerini kontrol etmeye ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

Lahana Turşusu

Lahananın fermantasyonundan elde edilen lahana turşusu, ekşi bir tada ve gevrek bir dokuya sahip olmalıdır. Lahan turşusu en iyi probiyotik gıdalardan biridir.

Kefir

Yoğurtla çok benzer bir dokuya sahiptir, ancak belirli mayalar ve bakteriler yoluyla fermente edildiğinden daha fazla mikroorganizma çeşitliliği içerir.

Bitter Çikolata

Hala sayısız araştırmaya konu olan çikolatalardaki kakao içeriğinin probiyotik özelliklere de sahip olabileceği belirtiliyor. Tabii ki, mümkün olduğunca saf ve şeker ilavesiz çikolatalar tercih edilmeli ve kakao içeriği en az yüzde 70 olmalıdır.

Ekşi Mayalı Ekmek

Gıda konusunda artan trendlerden bir diğeri de ekşi mayalı ekmekler. Bunlar lezzetli olmanın yanı sıra probiyotik gıdalar olarak da kabul edilir. Mayaların yavaş fermantasyonu, onları tüketenlere büyük faydalar sağlar.

Kombucha

Bu probiyotik içecek, sağlıklı beslenme dünyasının en popüler içeceklerinden biri haline geldi. Ffermente çaydan yapılan bu içecek, bağırsak geçişi için harika bir yardımcı olarak kabul edilir, aynı zamanda vücuda antioksidan sağlar.

Miso

Asya mutfağında çok iyi bilinen bu macun, soya fasulyesinin koji mantarı ile fermantasyonu sonucu elde edilir. Sindirim ve kalbe faydalı özellikleriyle tanınan güçlü bir probiyotiktir.

Mikroalgler

Ayrıca Asya mutfağından gelen kombu, korella veya spirulina gibi algler, otantik probiyotik bombalar olarak kabul ediliyor ve bu gıdalar giderek daha popüler hale geliyor.