Bağışıklığı güçlendiren sarımsaklı soğan çayı

Salgın döneminde her zamankinden daha önemli hale gelen bağışıklık sistemine, evde kolayca hazırlayabileceğiniz sarımsaklı soğan çayı ile güçlü bir destek verebilirsiniz.

Salgının başından beri bağışıklık sistemine olan ilgi arttı. Ssağlıklı ve aktif bir bağışıklık sistemi için takviyelerden çeşitli besinlere kadar, hepimizin arayışları arttı.

Bağışıklığı güçlendirmenin en kolay yollarından biri, sağlıklı beslenmedir ve özellikle bağışıklık güçlendirici bazı besinlerden faydalanmaktır. Sarımsak ve soğan da, bu bağışıklık güçlendirici besin listesinin başında yer alır.

SARIMSAKLI SOĞAN ÇAYI

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz sarımsaklı soğan çayı ile soğuk algınlığı belirtileri ve özellikle boğaz ağrısı ve öksürüğe karşı koyabilirsiniz.

Malzemeler

- 4 diş sarımsak

- Yarım kırmızı soğan

- 4 küçük dilim zencefil

- 2 çubuk tarçın

- Bal

- Limon

Yapılışı

- Önce zencefili küçük küçük doğrayıp kırmızı soğanı dilimleyin. Sarımsağı çatalla delin.

- Su dolu bir kapta zencefil dilimlerini, soğanı ve sarımsağı orta ateşte koyun. 10 ila 15 dakika kaynattıktan sonra biraz daha su ekleyin. (Tarçının aromasını vermesi için soğuk olması gerekir.) İki bütün tarçın çubuğunu ekleyin, 10 ila 15 dakika daha kaynatın, altını kısın ve demlenmeye bırakın.

- Çay hazır olduğunda bir bardağa koyun, limonu kesin ve birkaç damla sıkın. Ayrıca çayı bir yemek kaşığı bal ile tatlandırabilirsiniz.