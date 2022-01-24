Bağışıklığı güçlendirmek için 25 küçük ipucu

Soğuk havaların kendisini gösterdiği bu günlerde hastalıklardan kaçınmak için alınan önlemlerin yanı sıra bağışıklığı güçlü tutmak oldukça büyük öneme sahip. İşte güçlü bağışıklık için küçük ipuçları.

Hava sıcaklıklarının düştüğü bu günler, soğuk algınlığı ve gribin en sık görüldüğü dönemdir. Bu tür hastalıklardan herhangi birine yakalanmak ve zor iyileşmek, çoğu zaman zayıf bağışıklığın sonucudur.

Bağışıklık, vücudun enfeksiyonlara, hastalıklara veya diğer biyolojik veya kimyasal tehlikelere karşı direnme ve kendini savunma yeteneğidir. Bağışıklık, patojenlere (virüsler, bakteriler, parazitler), kanser hücrelerine, zararlı moleküllere ve zehirlere (örneğin yılanlar) karşı bir bariyer mekanizmasıdır.

Bağışıklık güçlü veya zayıf olabilir ve elbette gücü yemekten dinlenmeye kadar günlük alışkanlıklardan etkilenebilir.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN 25 İPUCU

Bağışıklığınızı güçlendirebilecek ve zamanla istenmeyen hastalıklardan kendinizi koruyabilecek 25 kısa ipucunu sizlerle buluşturuyoruz.

1. Düzenli olarak probiyotik tüketin. Probiyotikler, solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarına karşı koruma sağlayan iyi bakterilerdir.

2. Düzenli olarak sarımsak yiyin. Sarımsakta bulunan allisin virüslerle savaşmaya yardımcı olur. Günde iki diş sarımsak, bağışıklığı önemli ölçüde iyileştirmek için yeterlidir.

3. Tam tahıllar yiyin. Tam tahıllı ekmekler, kinoa ve yulaf ezmesi gibi tam tahıllar bağışıklığınızı güçlendirirken, enfeksiyonlarla mücadele etmenizi de sağlar.

4. Mantar yiyin. Çeşitli mantar türleri enfeksiyonlarla mücadelede çok iyidir ve bağışıklığı güçlendiren D vitamini içerirler.

5. Otlar ve baharatlar kullanın. Zerdeçal ve kekik gibi baharatlar bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve soğuk algınlığı ve diğer hastalıklarla savaşmaya yardımcı olur.

6. Tatlı alımınızı azaltın. Şekerler, beyaz kan hücrelerinin bakteri ve virüslerle savaşma yeteneğini olumsuz etkiler. Bağışıklık, tüketildikten 7 saat sonra bile şekerlerden olumsuz etkilenir.

7. C vitamini alımını artırın. Bu vitaminin günde sadece 1 gramı ile vücudun soğuk algınlığı, grip ve çeşitli virüslere karşı direnci önemli ölçüde artırır.

8. Daha fazla meyve yiyin. C vitaminine ek olarak meyveler, antiviral özelliklere sahip olan ve enfeksiyonlar ve soğuk algınlığı ile savaşmaya yardımcı olan polifenoller açısından zengindir.

9. D vitamini tüketin. D vitamini asıl olarak güneşlenerek vücutta üretilir, ancak aynı zamanda somon gibi yağlı balıklarda ve diyet takviyelerinde de bulunur. Bu vitamin, bağışıklığı ve soğuk algınlığı ve virüslere karşı direnci önemli ölçüde artırır.

10. Balık yağı alımınızı artırın. İster besin takviyesi olarak balık yağı alın, ister yağlı balık (somon, ton balığı, sardalya) alımınızı artırın, bağışıklığınızı ve çeşitli soğuk algınlığı ve virüslere karşı direncinizi güçlendirirsiniz. Ancak balık tüketerek almak çok daha iyidir.

11. A vitamini alımınızı artırın. Bu vitamin, antikorların üretiminde ve enfeksiyona karşı koruma sağlayan bağışıklık sistemi hücrelerinin işleyişinde önemli bir rol oynar. A vitamini süt ürünleri, yumurta ve koyu yeşil ve turuncu meyve ve sebzelerde bulunur.

12. Yeterince lif alın. Turunçgillerde, elmada, havuçta, yulafta ve fasulyede bulunan çözünür lif, vücuttaki iltihaplanma süreçleriyle savaşmaya yardımcı olur.

13. Yeterince sıvı tüketin. Mukoza zarının virüslere ve bakterilere karşı savunmada çok önemli bir işlevi vardır ve vücut yeterince sulu değilse eylemi devre dışı kalır.

14. Çeşitli renklerde meyve ve sebzeler yiyin. Meyve ve sebzelerdeki renk yoğunluğu çoğu zaman antioksidan içeriğinden kaynaklanır. Antioksidanlar, bağışıklığı güçlendiren ve birçok hastalığın gelişmesinin nedeni olan serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan maddeler bakımından zengindir.

15. Çinko alımınızı artırın. Bu mineral, vücudu enfeksiyon ve gripten koruyan beyaz kan hücreleri üretmek için gereklidir. Çinko ayrıca antioksidan etkiye sahiptir. En iyi çinko kaynakları arasında et, süt ürünleri ve kepekli tahıllar bulunur.

16. Demir alımını artırın. Demir, vücutta oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinde bulunan bir protein olan hemoglobin üretiminde önemli bir rol oynar. Demir bağışıklığı artırır ve vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirir.

17. Fazla kilolarınızı verin. Obez kişilerde bağışıklık çok daha zayıf ve daha kısadır, bu nedenle obez insanlar aşıdan sonra tekrar enfeksiyon ve hastalığa daha yatkındır.

18. Sigarayı bırakın. Nikotin, bireyin genel sağlığını ve dolayısıyla bağışıklığı olumsuz etkiler.

19. Alkolden kaçının. Alkol, vücudun iltihaplas savaşma yeteneğini azaltır ve vücudu hastalıklara yatkın hale getirir.

20. Egzersiz yapın. Düzenli egzersiz bağışıklığı önemli ölçüde güçlendirir ve üst solunum yolu enfeksiyonları geliştirme riskini azaltır.

21. Düzenli dinlenin. Kronik stres, bağışıklığı zayıflatarak olumsuz etkiler. Rahatlamanın bir yolunu bulun ve bunu her gün en az 30 dakika yapın.

22. Yeterince uyuyun. Uyku eksikliği enfeksiyon, soğuk algınlığı ve grip riskini önemli ölçüde artırır.

23. Ellerinizi düzenli olarak yıkayın ve kurulayın. Bu, enfeksiyonlar, soğuk algınlığı ve virüslerle savaşmanın etkili bir yoludur. Virüsler özellikle nemli ortamlarda çok iyi çoğalırlar.

24. Diş fırçanızı düzenli olarak değiştirin. Diş fırçası, ailenizin diğer üyelerinin fırçalarıyla temas ederse, çok kolay bir şekilde enfeksiyonun yayılma yeri olabilir.

25. Tırnaklarınızı yemeyi, gözlerinizi ve burnunuzu ovuşturmayı bırakın. Bu istemsiz hareketler virüsler ve bakterilerin ellerinizdeki yayılmasının sorumlusudur.