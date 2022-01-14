Bağışıklığınızı besinlerle güçlendirmenin 11 etkili yolu

Koronavairüs ve mevsimsel hastalıklardan koruyarak bağışıklık sisteminizi güçlendirmenizi sağlayacak vücudun ihtiyacı olan besin kaynaklarını öğrenmeye ne dersiniz?

Soğuk geçen kış aylarını hastalıklardan uzak geçirmek istiyorsanız, vücudunuzu güçlendirecek besinlerden yeterince almaya karar vererek işe başlayabilirsiniz. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin, bağışıklık ve beyin gelişimi, kas kütlesi ve gücü, kemik sağlığı ve daha fazlası dahil olmak üzere yaşam boyu genel sağlığı desteklediği kanıtlanmıştır.

Metabolik faaliyetleriniz için süper besin olarak nitelendirilen yiyecekler sayesinde, zararlı radikalleri vücudunuzdan uzaklaştırarak hastalıklara karşı daha dirençli hale gelmek mümkün! İşte, bağışıklığınızı güçlü tutabilecek önemli besinler ve kaynakları:

1. PROTEİN

Protein vücuttaki kaslar, kemikler, hormonlar, antikorlar vb. gibi her bir hücre için yapı taşları sağlar. Yüksek kaliteli protein tüketmek kas yapmanıza yardımcı olur ve daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilir. Yumurta mükemmel bir protein kaynağı olsa da nohut, süzme peynir, kinoa, yoğurt, yer fıstığı ve badem gibi besinler de protein alımını artırmaya yardımcı olur. Süt ve süt ürünlerini de unutmamak gerek.

2. OMEGA-3

Ağırlıklı olarak deniz ürünlerinde bulunan bu eşsiz yağ, beynimizi besler ve görme keskinliğini korur. Yağlı balıklar mükemmel bir omega 3 kaynağıdır. Önerilen omega 3 alımını, omega 3 bakımından zengin sebzeler, kuruyemişler ve tohumlar gibi bitki bazlı gıdaları yiyerek de karşılayabilirsiniz.

3. KOLİN

Beynimiz ve sinir sistemimiz hafıza, ruh hali ve kas kontrolü için koline bağımlıdır. Ancak çoğumuz, özellikle de çocuklarının gelişimine yardımcı olmak için ekstra koline ihtiyaç duyan hamile kadınlar, yeterince tüketmiyoruz. Kolinin ana diyet kaynakları öncelikle et, kümes hayvanları, balık, süt ürünleri ve yumurta gibi hayvansal gıdalardan oluşur.

4. KALSİYUM

Vücudun kalsiyumunun etkileyici bir yüzde 99'u kemiklerde ve dişlerde bulunur ve bu minerali kemik ve diş sağlığı için kritik hale getirir. Kalsiyum ayrıca kasların kasılmasına, kanın pıhtılaşmasına ve beyinlerimizin ve sinirlerimizin birbirleriyle iletişim kurmasına yardımcı olur. Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri kalsiyum açısından en zengin besin kaynaklarıdır. Buna ek olarak, kalsiyum alımını sağlamak için günlük olarak diyetinize yapraklı yeşillikler ve fasulye gibi süt ürünü olmayan yiyecekleri de dahil edebilirsiniz.

5. D VİTAMİNİ

Bu çok görevli besin, vücudumuzun kalsiyumu emmesine yardımcı olur ve güçlü bir bağışıklık sistemini destekler. D vitaminini güneş ışığından elde edebilmemize rağmen, gıdalarda da bulunur. D3 vitamini açısından doğal olarak zengin birkaç yiyecek vardır. Kaynaklardan bazıları yağlı balık eti ve balık karaciğeri yağları, yumurta sarısı, portakal suyu ve peynirdir.

6. ÇİNKO

Bağışıklık hücrelerini güçlü ve sağlıklı tutar ve yara iyileşmesine yardımcı olur. Çinko, özellikle çocukluk, ergenlik ve hamilelik döneminde uygun büyüme ve gelişme için kritik öneme sahiptir. Özellikle kırmızı et için mükemmel bir çinko kaynağıdır. Vejetaryenler için nohut, mercimek ve fasulye gibi yiyeceklerin tümü önemli miktarda çinko içerir. Tohumlar ayrıca diyetinize sağlıklı bir katkı sağlar ve çinko alımınızı artırmanıza yardımcı olabilir.

7. SELENYUM

Selenyum, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumak için antioksidan bir besin maddesi olarak çalışır. Bu mineral aynı zamanda üreme ve uygun tiroid fonksiyonu için de önemlidir. Süt ve yoğurdun her biri fincan başına günlük ihtiyaçlarınızın yüzde 11'ini içerir. Bunun dışında bu besinle yüklü muz, kaju fıstığı, mercimek ve ıspanak vardır.

8. A VİTAMİNİ

Anti-enfektif vitamin olarak bilinen bu besin; cilt, ağız, mide ve akciğerleri sağlıklı tutar, böylece enfeksiyonlarla daha iyi savaşabilirler. Ayrıca keskin görüş için anahtardır. Daha iyi emilim için biraz yağ ile tüketin. Tatlı patates, balkabağı, havuç ve ıspanak A vitamini ile yüklüdür.

9. E VİTAMİNİ

E vitamini, vücudunuzun serbest radikallere karşı savunmasına yardımcı olur ve sağlıklı bir bağışıklık tepkisini destekler. E vitamini çoğu gıdada bulunan yaygın bir besindir. Yemeklik yağlar, tohumlar ve kuruyemişler de dahil olmak üzere birkaç yiyecek son derece zengin kaynaklardır.

10. C VİTAMİNİ

Hücreleri hasardan koruyan bir antioksidan görevi görür. Ayrıca bitkisel gıdalardan daha fazla demir almamıza yardımcı olarak kansızlığa karşı korunmaya yardımcı olur. Portakallar en çok C vitamini kaynaklarıyla bilinir. Bununla birlikte, bunun dışında, kivi, çilek, brokoli, domates, karnabahar ve kırmızı biber, C vitamini ile zenginleştirilmiş bazı gıdalardır.

11. SIVILAR VE ELEKTROLİTLER

Sıvılar ve elektrolitler, eklemleri yağlar, hücreleri ve dokuları sağlıklı tutar, atık ürünleri uzaklaştırır ve özellikle hasta olduğunuzda vücut ısısını düzenler. Sodyum, potasyum ve klorür gibi elektrolit içeren sıvıları tüketmek, vücudun daha iyi hidrasyon için sıvıları tutmasına yardımcı olur. Ispanak, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler ve muz, kuru erik ve kuru kayısı gibi meyveler dahil birçok yiyecek ve içecek elektrolit içerir. Bunun dışında fasulye, mercimek, kuruyemişler de önemli düzeyde elektrolit içerir.