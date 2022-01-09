Zencefil, zerdeçal ve tarçın karışımının mucizevi faydaları

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için sebze ve meyvelerin yanı sıra baharatlardan da destek alabilirsiniz. İşte bağışıklığınızı çelik gibi yapacak zencefil, zerdeçal ve tarçın karışımının faydaları

Hastalıklara karşı kalkan görevi gören bağışıklık sisteminin zayıflaması, vücudun hastalıklara açık hale gelmesine neden oluyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolu ise sağlıklı yaşamaya özen göstermekten geçiyor. Buradaki kilit nokta ise dengeli beslenmek ve vücuda iyi gelen besinleri tüketmek...

Tüm vücudun birlikte çalışarak dengede kalmasına yardımcı olan bağışıklık sistemi için temizliğe de dikkat etmek gerekiyor. Düzenli egzersiz yapmak, ağız, el ve beden temizliğini aksatmamak da destekleyici unsurlar arasında...

Öte yandan uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek için sebze ve meyvelerin yanı sıra baharatlardan da destek alınabileceğinin altını çiziyor. Burada da karşımıza bağışıklığı çelik gibi yapan zencefil, zerdeçal ve tarçın karışımı çıkıyor.

Peki zencefil, zerdeçal ve tarçın karışımının faydaları nelerdir, nasıl hazırlanır? Zencefil, zerdeçal ve tarçın karışımının yararları ve tarifini sizler için derledik.

ZENCEFİL, ZERDEÇAL VE TARÇIN KARIŞIMININ FAYDALARI

Uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen zencefilin, vücudun enfeksiyonlara karşı verdiği tepkileri hızlandırdığını söylüyor.

Bu nedenle enfeksiyonlardan korunmak için metabolizmayı hızlandırma ve kan şekerini destekleme özelliğine sahip zencefilden yardım alınmasında büyük yarar var...

Ayrıca yapılan araştırmalar; zencefilin, içinde bulunan antioksidanlar ve bileşenler sayesinde solunum yollarını korumaya yardımcı olurken, mide problemlerinin giderilmesine de zemin hazırladığını ortaya koyuyor.

Soğuk algınlığına karşı her derde deva zencefilin yanı sıra zerdeçal da sıklıkla kullanılıyor. Hastalıkların iyileşme sürecini kısalttığı bilinen zerdeçal, antioksidan içeren bileşenleriyle vücutta koruyucu etkiye sahip...

ZENCEFİL, ZERDEÇAL VE TARÇIN KARIŞIMININ TARİFİ

Malzemeler:

500 gram taze zencefil

250 gram taze zerdeçal

1 yemek kaşığı tarçın

Bal

Hazırlanışı:

Kabuğunu soyduğunuz zencefili, doğrayıcıdan geçirin. Pürüzsüz hale getirmenize gerek yok, pütürlü şekilde de bırakabilirsiniz.

250 gram zerdeçalı da doğrayıcıdan geçirip bir kabın içerisine alın.

Tepeleme bir yemek kaşığı tarçını ekleyin.

Marmelat kıvamı alana kadar bal ekleyerek karıştırın.

Hazırlanan karışımı bir kavanoza aktarıp buzdolabının alt kısmında uzun süre muhafaza edebilirsiniz.7

Tüketimi: