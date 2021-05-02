Bağışıklık hücreleri, Covid-19 sonrası değişiklik gösteriyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, hastaneye yatan Covid-19 hastalarının 6 ay sonra bağışıklık sisteminde değişiklik gösterdiğini ve bu değişikliğin olumsuz sonuçları olabileceğini ortaya koydu.

İngiltere merkezli tıp dergisi Med'de yayınlanan yeni bir çalışmada, Covid-19'un bağışıklık sistemi üzerindeki etkisini ve bir hasta hastaneden taburcu edildikten sonra uzun COVID ile ilişkisini incelendi.

Araştırma ekibi, Temmuz ve Ekim 2020 arasında İngiltere/Manchester hastanelerinden alınan 80'den fazla iyileşme döneminde olan hastanın bağışıklık hücresi özelliklerini derledi.

HÜCRELER DEĞİŞİKLİK GÖSTERDİ

Araştırmacılar, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış sırasında meydana gelen B hücrelerinde meydana gelen değişikliklerin büyük ölçüde 6 aylık iyileşme ile aynı hale geri döndüğünü, ancak T hücrelerindeki değişikliklerin iyileştikten sonra bile devam ettiğini buldular.

Çalışmanın yazarı Dr. Joanne Konkel yapılan çalışmanın, 6 aya kadar önceden hastaneye yatırılmış ve hastaneden taburcu olan Covid-19 hastalarında kalıcı bağışıklık değişikliklerini detaylandırdığını ifade ederek, "Önemli bir şekilde, koronavirüsü daha ağır geçirenlerin, bağışıklık durumunun değiştiğini görüyoruz. Bununla birlikte, anlamak istediğimiz şey, koronavirüsün bağışıklık hücrelerinde bıraktığı etkilerin, hangi uzun Covid semptomlarıyla ilişkilendirilebileceği ve hastaneden taburcu olduktan sonra en yakından takip edilmesi gereken hastaları belirlemek için kullanılıp kullanılamayacağıdır." şeklinde konuştu.

Araştırmacılar, bağışıklık değişikliklerinin Covid-19'a özgü gözlenip gözlenmediği henüz bilmediklerini ancak takip çalışmalarının, bu değişikliklerin uzun Covid riski taşıyan hastaların gelişmiş klinik yönetimi mümkün kılacağını belirtiyor.

Araştırmanın yazarlarından Dr. John Grainger, dünya genelinde daha önce enfekte olmuş çok sayıda kişi göz önüne alındığında, tüm bağışıklık hücrelerinin Covid-19 üzerindeki etkisini anlamanın hayati önem taşıdığını belirterek, "Bu, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra vücudun patojene verdiği yanıt veya oto-enflamatuar yanıtlar üzerindeki uzun vadeli etkilerinin daha iyi anlaşılmasına olanak tanıyacak." dedi.

Çalışmanın tamamını buradan okuyabilirsiniz.