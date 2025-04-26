Bağışıklık sistemi, ruh halini de etkiliyor

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Harvard Tıp Fakültesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, bağışıklık sistemi ile beyin arasındaki doğrudan bağlantıya dair dikkat çekici bulgulara imza attı. Yapılan iki ayrı çalışma, bağışıklık tepkisi sırasında salınan 'sitokin' adı verilen moleküllerin, ruh hali, kaygı seviyeleri ve sosyal davranışlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini ortaya koydu. Yeni araştırmalar, sitokinlerin beyindeki hangi reseptörlere bağlandığını göstererek, bu etkileşimin davranışsal sonuçlarını daha net bir şekilde ortaya çıkardı.

OTİZM VE ANKSİYETENİN TEDAVİSİNE IŞIK TUTUYOR

Harvard Tıp Fakültesi’nden immünoloji uzmanı Jun Huh, konuyla ilgili açıklamasında, "Sitokin reseptörlerinin beyindeki işleyişini anlamaya başladıkça, sinir ve bağışıklık sistemlerinin karmaşık etkileşimini daha iyi çözebiliyoruz. Bu bulgular, otizm ve anksiyete gibi ruhsal bozuklukların tedavisinde devrim yaratabilecek yeni tedavi yaklaşımlarını gündeme getirebilir" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, bu bulguların gelecekte beyin kimyasını doğrudan değiştirmek yerine, bağışıklık sistemi üzerinden ruh hali düzenlemesi yapacak ilaçların geliştirilmesine imkan tanıyabileceğini belirtti. Geleneksel tedavi yöntemlerinin aksine, bu yeni yaklaşımın kan-beyin bariyerini aşmadan etki yaratabileceği vurgulandı.