Bağışıklık sistemine saldırıyor! Kappa varyantı nedir? İşte belirtileri...

Tüm dünyada koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken Hindistan'da ortaya çıkan kappa varyantı, endişeye neden oldu. Peki kappa varyantı nedir, belirtileri nelerdir? İşte merak edilenler...

Tüm dünyada koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ederken, son dönemde Delta ve Delta Plus varyantları ile boğuşan Hindistan'da yeni bir varyant türü daha görüldü.

Bu haberin ardından milyonlarca kişi, Hindistan'da görülen kappa virüsüne ilişkin detaylar hakkında araştırmalarına başladı.

Salgın tedbirleri ve aşı çalışmalarıyla normalleşmeye geçmek isteyen ülkeler, bir süredir virüsün yeni bir mutasyonu olduğu söylenen Kappa varyantıyla uğraşıyor.

Peki Kappa varyantı nedir, belirtileri nelerdir? İşte Kappa varyantı hakkında tüm merak edilenler...

KAPPA VARYANTI NEDİR?

Alfa, Delta, Delta Plus, Lambda, ve Gamma varyantlarından sonra Hindistan'da görülen Kappa varyantı da Delta Plus gibi ''endişe verici varyant'' olarak ilan edildi.

Hindistan'da "endişe verici varyant" olarak adlandırılan Kappa varyantı, Delta varyantı sınıfı olan B.1.617 virüs çeşididir. Bu virüsün en belirgin özelliği, bağışıklık sistemi düşük olan kişilerde daha hızlı yayılmasıdır.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Uttar Pradesh'te bir hastada koronavirüs varyantı tespit edildi. Hasta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adı hakkında bilgi verilmeyen hastanın 66 yaşında olduğu öğrenildi.

KAPPA VARYANTI BELİRTİLERİ

Uluslararası bilim insanları, Kappa varyantı hakkında yeterli doneye sahip olmadıklarını açıklarken ilerleyen günlerde bu varyant hakkında veriler toplanabileceği belirtildi.

Diğer varyantlardan farklı olarak Kappa varyantının bilinen başlıca belirtileri: