Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 besin grubu

Tüketilen besin gruplarına göre güçlendirebilecek olan bağışıklık sistemiyle, mevsimsel hastalıklardan ve koronavirüsten korunmaya ne dersiniz?

Kış mevsimi ile artan Kovid-19 vakalarının ve varyantlarının birleşimi sağlığımız için tehdit oluşturuyor. Bir yandan soğuk rüzgarlar çeşitli enfeksiyon ve alerjileri beraberinde getirirken, diğer yandan Kovid-19 dalgalanmasının etrafındaki stres de bağışıklık için iyi değildir. Bu nedenle, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için elinizden gelen her şeyi yapmak gerçekten iyi bir fikirdir.

Mutfak dolaplarımız ve buzdolaplarımız birçok çözüme sahiptir ve daha iyi bir bağışıklık için de çalışır. Bağışıklık sisteminize bakmanın ve onu güçlendirmenin en iyi yollarından biri, çeşitli meyve, sebze ve protein, C vitamini, D, E, çinko ve demir içermesi gereken dengeli bir diyet yemektir. Düzenli bir egzersiz rejimine sahip olmak da yardımcı olur.

Bağışıklığınızı güçlendirmek için bu vitamin ve mineral bakımından zengin yiyecekleri diyetinize ekleyin:

1. PROTEİN

Vejetaryen ve vegan beslenme şeklinin proteinden yoksun olduğunu biliyoruz. Günlük diyetimizde eksiksiz, yüksek kaliteli proteinler (yumurta, süt ve soya proteinleri) tüketmeliyiz. Bu nedenle günlük beslenmemize süt ve süt ürünleri, soya ve ürünleri, bakliyat veya fasulye, yumurta, tavuk ve balık eklemeliyiz.

2. C VİTAMİNİ

C vitamininin en yaygın faydası, bağışıklığı artırmak için soğuk algınlığı tedavisinde kullanılmasıdır. Soğuk algınlığını önlemeye yardımcı olmasa da semptomların şiddetini azaltabilir ve süresini kısaltabilir. Kaynaklar ise; portakal, limon, çilek, kivi, dolmalık biber, brokoli ve domates gibi sebze ve meyvelerdir. Bir yetişkin için günlük tavsiye 40 mg'dır.

3. DEMİR

Bağışıklık hücresi işlevi için kritik olan bir bileşen ve iyi kaynaklar kırmızı et, fasulye, fındık, chia tohumu, hurma, turp yaprağı, ıspanak ve zenginleştirilmiş kahvaltılık tahıllardır. Bu besinler, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu demir açısından oldukça zengindir ve bağışıklık sistemimiz için oldukça önemlidir.

4. A VİTAMİNİ

A vitaminini, cilt dostu bir vitamin olduğunu biliyoruz. Ağız, mide, bağırsak ve solunum sistemindeki deri ve doku enfeksiyonlarından korur ve sağlıklı tutar. Kaynaklar kırmızı et ve tatlı patates, ıspanak, brokoli, havuç, kayısı ve dolmalık biber gibi sebzelerdir.

5. D VİTAMİNİ

D vitamininin kalsiyum emilimini sentezlemeye yardımcı olduğu iyi bilinen bir gerçek, ancak aynı zamanda patojenleri doğrudan öldürebilen antimikrobiyal proteinlerin düzenlenmesine de yardımcı olur. Kaynaklar güneş ışığıdır; somon gibi yağlı balıklar, yumurta sarısı ve güçlendirilmiş süt ürünleridir.

6. E VİTAMİNİ

E vitamini, hücre zarlarının bütünlüğünü serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruyan bir antioksidandır. Sağlıklı bağışıklık sistemine, kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna yardımcı olur. Kalp hastalığına, kansere, yaşa bağlı hastalıklara karşı savaşır. Kaynaklar arasında tohumlar, kuru meyveler ve sert kabuklu yemişler, avokado, bitkisel yağlar ve fıstık ezmesi bulunur.

7. ÇİNKO

Çinko, bağışıklığı artırmak için en iyi mineraldir ve daha hızlı yara iyileşmesine yardımcı olur. Ayrıca soğuk algınlığı ve gribin etkisini, şiddetini ve süresini azaltır. Kaynaklar istiridye, et, kepekli tahıllar, süt, tohumlar ve kuruyemişler, mantarlar, bitter çikolatadır.