Bağışıklık ve doğal zayıflama için: Yeşil Çay

Dünyanın en sağlıklı içeceklerinden biri olarak lanse edilen yeşil çay; kalp sağlığından zayıflamaya ve hatta beyin sağlığına kadar birçok fayda sunuyor. İşte yeşil çayın bilimsel destekli faydaları.

Yeşil çay, genellikle dünyanın en sağlıklı içeceği olarak lanse edilir ve bu unvanı kazanmasının birçok nedeni vardır. Birçok sağlık yararı bulunan yeşil çay, şaşırtıcı bir şekilde zayıflamanıza bile yardımcı olabilir.

Yeşil çay, siyah çay, yani Camellia sinensis bitkisi ile aynı kökene sahiptir ve her ikisi de sağlığı geliştiren flavonoidler, kafein, florür ve teanin gibi bileşenleri içerir. Peki, birini yeşil, diğerini siyah yapan nedir? Çay yapraklarından yeşil ve siyah çay yapmak için farklı işlemler uygulanır ve bu işlemler flavonoid içeriğini etkiler.

Yeşil çay yaprakları kurutulmadan önce soldurulur ve buharda pişirilir. Siyah çay yapraklarında ise çayın rengini koyulaştıran ekstra bir adım gerekir. Bu uygulamalardan sonra yeşil çay daha yüksek flavonoid seviyelerine sahip olur. Yeşil çay ayrıca siyah çaydan daha az kafein içerir.

Peki bilim, yeşil çayın faydaları hakkında ne söylüyor? Uzmanlar, geniş kapsamlı faydaları nedeniyle yeşil çayı günlük bir içecek haline getirmeniz gerektiği konusunda hemfikir.

TANSİYON SEVİYELERİNİ DENGELER

Çok sayıda çalışma, yeşil çay içmenin yüksek tansiyonu düşürebileceğini göstermiştir, ama nasıl? Çalışmalar, yeşil çayın kan damarlarını gevşettiğini, bunun da kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Polifenoller adı verilen ve kan damarlarını gevşetmeye yarayan bileşikler, yeşil çayda diğer çaylara göre daha fazla bulunduğu için yeşil çay, kan basıncını düşürmede diğer çaylara göre daha etkilidir. Peki ne kadar içilmeli? Çalışmalar günde bir fincan yeşil çay tüketenlerin tüketmeyenlere göre yüksek tansiyon geliştirme riskinin daha düşük olduğunu, ancak üç ila dört fincan içenlerin daha da düşük bir riske sahip olduğunu gösteriyor.

Kalp ve damar hastalıkları nedeniyle erken ölüm ve ölüm riskini azaltmak söz konusu olduğunda, yeşil ve siyah çay güçlü bir ikili olabilir. Yeni bulgular günde iki ila üç kupa çay içenlerin, çay içmeyenlere göre kalp hastalığından ölüm riskini yüzde 8 ila 12 oranında düşürdüğünü ortaya çıkardı. Yine, aynı miktarda çay, insanların tüm nedenlere bağlı ölüm riskini yaklaşık yüzde 4 ila 6 oranında azaltmalarına yardımcı oldu.

Sonuç olarak her gün şekersiz yeşil veya siyah çay içmenin, genellikle sağlıklı yetişkinlerde kalp hastalığı riskini ve tüm nedenlere bağlı ölüm oranını düşürdüğü biliniyor. Çay diyetteki en iyi flavonoid kaynaklarından biridir ve çay, kakao, meyve ve sebzelerde doğal olarak bulunan bu bileşikler kalp sağlığını destekler.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI

Yeşil çay sıfır kalori içerir, bu da onu özellikle şekerli içecekler yerine kullanıldığında zayıflamaya çalışan herkes için ideal bir seçim haline getirir. Bunun haricinde araştırmalar yeşil çayın vücut ağırlığını, vücut kompozisyonunu ve yağ dağılımını olumlu yönde etkileyebileceğini gösteriyor. Ancak yeşil çayı diyet yapanların en iyi arkadaşı yapan başka bir faktör var: Epigallocatechin gallate veya kısaca EGCG adı verilen güçlü bir polifenol. Bu polifenol, yağ yakmayı hızlandırır, daha yüksek enerji harcanmasını ve daha fazla kalori yakılmasını sağlar. Günde 2 ila 4 bardak işe bu etkileri gösterebilir.

TİP 2 DİYABET RİSKİNİ DÜŞÜRÜR

Tip 2 diyabet, özellikle egzersiz eksikliği ve aşırı karbonhidrat tüketimi gibi yaşam tarzı faktörlerine bağlıdır. Şu anda dünya çapında yüz milyonlarca insanın Tip 2 diyabet olduğu tahmin ediliyor. Ancak Tip 2 diyabet çoğu durumda önlenebilir. Şekeri kesip daha fazla egzersiz yapmanın yanı sıra yeşil çay, diyabeti önlemede etkili olabilir. Yeşil çay, kan şekeri seviyelerini düşürmeye ve insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olur, bu da insülin düzenleme sisteminizin düzgün şekilde çalışmaya devam edeceği anlamına gelir. Çalışmalar, düzenli yeşil çay tüketiminin Tip 2 diyabet geliştirme riskini önemli ölçüde azalttığını gösteriyor.

BEYİN SAĞLIĞINI DESTEKLER

L-theanine adlı bir amino asit, neredeyse yalnızca yeşil ve siyah çayda bulunur ve yeni incelemeler, bu amino asidin de etkisiyle yeşil ve siyah çay içmenin odaklanma, dikkat, zihinsel sağlık ve beyin fonksiyonunun belirteçleri gibi bilişsel işlevlere fayda sağlayabileceğini gösteriyor. Günde iki ila üç fincan çay içmek, dikkati ve uyanıklık hissini artırabilen teanin ve kafein seviyeleri sağlar. Ayrıca araştırmalar, yeşil çaydaki EGCG'nin şeker ve yağ oranı yüksek bir diyetten kaynaklanan bilişsel hasarı önleyebileceğini de gösteriyor.

SİNDİRİME YARDIMCI OLUR

Bağırsak sağlığı bu günlerde hiç olmadığı kadar popüler hale geldi. Bağırsak sağlığına bugün olduğu kadar hiç ilgi gösterilmemiştir. Görünüşe göre yeşil çay, bağırsak sağlığına da yardımcı olabilir. Araştırmalara göre, yeşil çay sağlıklı bir bakteri türü olan bağırsaktaki Bifidobacterium düzeylerini artırır ve bu, sindirim rahatsızlığı çekenlere yardımcı olabilir.

AĞIZ KOKUSUNU ÖNLER

Ağız kokusundan endişeleniyorsanız, yeşil çay bir çözüm sağlayabilir. Yeşil çay ağız kokusuna neden olan kükürt bileşiklerini nötralize eder. Ayrıca yeşil çaydaki polifenoller, diş çürümesinin bir nedeni olan Streptococcus mutans bakterilerini baskılayabilir. Bu faydaları elde etmek için, yemeklerden sonra yeşil çay için ya da tatlı veya güçlü tadı olan gıdalardan sonra diş durulaması olarak kullanın.