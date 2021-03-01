Bahar alerjilerine karşı nane tüketin

Yılın güzel zamanlarından biri olan ilkbahar, birçok mevsimsel alerjiyi de beraberinde getiriyor. Ancak, bahar alerjilerine karşı kendinizi nane ile güçlendirebilmeniz mümkün.

Soğuk kış ayları yerini daha sıcak günlere ve keyifli gecelere bırakırken, baharın geldiğini yavaş yavaş hissediyoruz. Ancak güzel havaların yanı sıra yılın bu döneminde birçok alerjen ve patojene de maruz kalıyorsunuz.

Mevsim değişikliği burun tıkanıklıkları ve öksürmeye neden olabilirken, ayrıca ateş ve astım gibi daha ciddi sağlık sorunlarını ortaya çıkarabilir. Ancak, hemen ilaç kullanmaktan hoşlanmayan biriyseniz, o zaman naneyi deneyebilirsiniz. Nane, insanlık tarafından bilinen en eski mutfak bitkilerinden biridir. Dikkate değer tıbbi özelliklerinin yanı sıra, birçok tarife lezzet vermesi için kullanılır. Nane, zengin bir polifenol kaynağıdır ve keskin bir tadı ve aromatik kokusu vardır.

Nane, hazımsızlıktan kurtulmaya yardımcı olur. Gaz giderici ve antispazmodik özelliklere sahiptir. Nane çiğnemek şişkinlik ve gazdan kurtulmaya yardımcı olur. Nanede bulunan uçucu yağlar diş ağrısı problemleri için de faydalı olabilir. Nane yaprakları, cildi güçlendiren ve bağışıklığı artıran A, C ve B-kompleks vitaminleri ile doludur. Nanenin diğer bir besinsel faydası, hemoglobini artıran ve beyin fonksiyonunu iyileştiren demir, potasyum ve manganez açısından zengin olmasıdır.

İşte nanenin bilmeniz gereken 10 sağlık faydası.

NANENİN 10 FAYDASI

Sindirime yardımcı olur

Nane, enzimlerin yiyecekleri sindirmesine yardımcı olan antioksidanlar ve bitkisel besinler bakımından zengindir. Nanedeki uçucu yağlar, mide kramplarını yatıştıran, asitliği ve şişkinliği hafifletmeye yardımcı olan güçlü antibakteriyel ve antiseptik etkilere sahiptir.

Astımı iyileştirebilir

Düzenli olarak nane tüketmek, göğüs tıkanıklığını hafifletebilir. Nanedeki metanol, akciğerde toplanan mukusun gevşemesine yardımcı olur ve ayrıca burundaki şişmiş zarları küçülterek daha kolay nefes almanızı sağlar. Nane kullanırken aşırı doz almadığınızdan emin olun, aksi takdirde hava geçişiniz tahriş olabilir.

Baş ağrısını hafifletebilir

Nane, kasları gevşetmeye ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilecek mentol içerir. Alnınıza ve şakaklarınıza nane suyu sürmek baş ağrısından kurtulmanızı sağlayabilir. Ayrıca, nane bazı veya nane yağı balsamları baş ağrılarını iyileştirmede etkilidir.

Stres ve depresyonu yatıştırabilir

Nanenin temel avantajlarından biri aromaterapide en çok kullanılan bitki olmasıdır. Nane, stresi hafifleten, bedeni ve zihni yenileyebilen güçlü, ferahlatıcı bir kokuya sahiptir. Nane, stresi azaltmak için vücudun doğal tepkisini tetikleyen kandaki kortizol seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur. Nane yağını solumak, stres ve depresyon semptomlarını hafifletmek için iyi bilinen bir nörotransmiter olan kandaki serotonini anında serbest bırakabilir.

Cilt sağlığı için iyidir

Nane, ciltte sivilceyi tedavi etmeye yardımcı olan anti-enflamatuar ve anti-bakteriyel özelliklere sahiptir. Nane yaprakları, anti-akne görevi gören yüksek miktarda salisilik asit içerir. Aynı zamanda etkili bir cilt temizleyici görevi görür.

Nane, vücuttaki serbest radikalleri temizleyerek temiz ve genç bir cilde sahip olmanıza yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir. Nanenin cildinizi sağlıklı hale getirmesinin bir diğer yolu, ciltteki nemi tutması, ölü deri hücrelerini ve cilt gözeneklerindeki kiri temizlemesi ve cildin parlak görünmesini sağlamasıdır.

Ağız bakımı

Nane yapraklarını çiğnemek ağız hijyenini ve diş sağlığını iyileştirmenin harika bir yoludur. Nanedeki uçucu yağlar, nefesinizi tazelemenize yardımcı olabilir. Ayrıca, nane yağı içeren gargara kullanmak, ağızdaki bakterileri öldürmenize yardımcı olabilir.

Hafızayı geliştirebilir

Araştırmalara göre, nane hafızayı geliştirebilir ve beynin bilişsel işlevini geri kazandırabilir. Düzenli olarak nane tüketmek, uyanıklığı, hafızayı korumayı ve diğer bilişsel işlevleri geliştirerek beyin gücünü artırabilir.

Zayıflamaya yardımcı olabilir

Nane kilo vermenize yardımcı olabilir. Nanede bulunan uçucu yağlar, safra akışını artırmak ve sindirimi desteklemek için sindirim enzimlerini uyarır. Ayrıca gıdalardan daha iyi besin emilimine yardımcı olur. Vücut besinleri uygun şekilde özümseyip emebildiğinde, metabolizmanız hızlanır. Metabolizmadaki hız artışı kilo vermeye yardımcı olur.

Soğuk algınlığına iyi gelebilir

Soğuk algınlığı ile mücadele ediyor ve nefes almakta güçlük çekiyorsanız, nane bunun için en iyi çarelerden biridir. Nane doğal olarak burnu, bronşları ve akciğer tıkanıklığını temizler. Nane, solunum kanallarının yanı sıra kronik öksürüğün neden olduğu tahrişi de hafifletir.

Bulantıyı engelleyebilir

Nane, genellikle sabahları ortaya çıkan bulantı için etkili bir tedavi yöntemidir. Her sabah birkaç nane yaprağı yemek veya koklamak, hamile kadınların mide bulantısı hissini önlemesine veya onunla daha iyi başa çıkmasına yardımcı olabilir.