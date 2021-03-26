Bahar ile gelen şikayetleri önemseyin

Dahiliye Uzmanı Dr. Serdal Baysal, bahar ayları ile birlikte ortaya çıkan şikayetlerin önemsenmesi gerektiğini bildirdi.

Bahar aylarında sıkça gözlemlenen bahar yorgunluğu ile birlikte bazı rahatsızlıklarda ortaya çıkabilir. Hava değişimlerinde yeme içme düzenin değişmesi, günlerin daha da uzaması ve vücutta yaşanan bazı kimyasal olayların bahar yorgunluğuna sebep olabildiği bilinmektedir. Dahiliye Uzmanı Dr. Serdal Baysal, bahar yorgunluğunun, baharın gelişiyle ortaya çıkan ve ortalama iki üç hafta süren halsizlik, yorgunluk ve isteksizlik hali olduğunu belirtti.

MİDE ŞİKAYETLERİ ARTAR

Dahiliye Uzmanı Dr. Serdal Baysal, "Boyun, sırt, omuz ve yaygın eklem ağrıları, mide bağırsak sisteminde değişikliğe bağlı olarak mide ağrıları, şişlik, gaz, kabızlık ve ishal, iştah değişiklikleri, nöropsikiyatrik değişikliklere bağlı olarak sinirlilik, baş ağrısı, sıkıntı, uyku düzensizlikleri, cilt, kalp, tansiyon ve şeker hastalıklarında artış görülür. Bahar aylarında havadaki ısı, ışık, nem ve havadaki iyon değişikliklerine bağlı olarak insan metabolizmasında da değişiklikler olur. Hormonal bir takım değişikliklere bağlı olarak mide şikayetlerinde artış veya mide hastalıklarının nüksü, tansiyon ve şeker regülasyonunda bozulma görülür. Yine bahar aylarındaki hareket ve beslenme alışkanlığındaki değişiklik de bahar yorgunluğunun ortaya çıkmasına neden olur." dedi.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Serdal Baysal, açık havada yürüyüş, günlük duş almak, bol sıvı tüketmek, az ve sık aralıklarla beslenmek, vitamin ve mineral içeriği zengin içecek ve yiyecekler tüketmek, hobilerle uğraşmak, müzik dinlemek, sigara, alkol ve kafein içeren gıda tüketimini azaltmakla yorgunluktan korunulabileceğini kaydetti.

Düzenli egzersiz, stres ve gürültüden uzak durma, manyetik ortamlardan uzak durma, cep telefonu ile uzun süre konuşmama, sağlıklı beslenme, düzenli ve yeterli sıvı tüketme, kola, alkol, çay ve kafein gibi metabolizmamızı uyaran sıvıları fazla tüketmemekle de yorgunluktan korunabileceğini vurgulayan Dr. Baysal, şöyle devam etti: "Vücudumuzun dehidrate, susuz kalması susuzluğun düzeyi ile ilintili olmakla birlikte yorgunluktan komaya kadar değişen ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Düzenli egzersiz olarak sabah veya akşam yürüyüşleri, bisiklet kullanma, jimnastik yapılabilir. Bahar aylarında vücudun vitamin ve mineral ihtiyacı arttığı için bol sebze ve meyve tüketilmeli. Sıcak havalarda artan su ihtiyacı nedeniyle günlük 2-3 litre sıvı alınmalı, alkollü ve kafeinli içecekler mümkün olduğunca az tüketilmeli, karbonhidratlı gıdalar yorgunluk ve dikkatsizliğe neden olduğu için az tüketilmeli. Ağır yemekler yerine sebzeli ve zeytinyağlı gıdalar tercih edilmeli, kavurma ve ızgara etler yerine de haşlama etler tüketilmelidir. Yorgunluk, bir hastalık değil bir şikâyettir. Birçok hastalıkta yorgunluk ilk bulgu olabilir, bu nedenle uzamış yorgunluklarda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalı." dedi.