Baharat olarak kullanılan bu popüler bitki kolesterolü azaltıyor!

Baharat olarak kullanılan bu popüler bitki kolesterolü azaltıyor!

Yaygın olarak kullanılan ve sağlıklı beslenme dünyasında oldukça popüler olan kişniş, kandaki kolesterol ve trigliseritleri düşürme de dahil olmak üzere birçok faydalı özelliğe sahip...

Yiyecekleri dikkatli bir şekilde seçmek, sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzı ile uzun vadede yüksek kolesterol de dahil olmak üzere birçok sorunun en iyi çözümüdür. Bazı yiyecekleri bulmak ve hazırlamak zor olsa da, baharatlar sağlıklı yaşam için her zaman ulaşabileceğiniz, pratik doğal ilaçlardır.

Baharatlar yemeklerinize ekstra bir tat katmak için rahatlıkla kullanılabilir veya çay gibi diğer tariflerde de kullanılabilir.

Sağlık ve lezzeti birleştirmek kolay değildir, ancak doğru baharatları kullanarak sağlıklı yemekler hazırlayabilir ve yemeklerinizin tadını çeşitlendirebilirsiniz.

Örneğin, çok yağlı yiyecekler yediğiniz için kolesterol sorununuz varsa baharat ekleyerek yeme alışkanlıklarınızı değiştirmeye başlayabilirsiniz. Kolesterol ve trigliserit seviyelerini düşürdüğü bilinen en iyi baharatlar arasında şunlar yer alır:

- Tarçın, diyabet hastaları için de çok faydalıdır.

- Acı biber, ayrıca sindirimi, kan dolaşımını iyileştirebilir ve anti kanserojen, antioksidan ve ağrı kesici etkilere sahiptir.

- Sarımsak, akciğerleri ve mideyi sağlıklı tutmaya da yardımcı olur.

- Zencefil, soğuk algınlığı, baş ağrısı, iltihabı tedavi edebilir ve kansere ve tip 2 diyabete yardımcı olabilir.

Ancak kolesterol ve trigliseritlere karşı etkileriyle sizi şaşırtacak olan kişniş, kandaki yağ seviyelerini büyük ölçüde düşürebilir ve doymuş yağ varlığını artırarak kalp sağlığını iyileştirebilir.

Kolesterol seviyelerini düşürmek için kişniş nasıl kullanılır?

Kişniş mutfakta çok yönlü bir bitkidir. Akdeniz'e özgü olmasına rağmen çok yaygın olarak kullanılmaz, ancak Çin, Hint, Kore ve Japon gibi Asya mutfakları tarafından benimsenmiştir.

En büyük avantajlarından biri çok yönlülüğüdür, çünkü bitkinin hen tohumları hem de yaprakları kullanılabilir. Öğütülmüş kişniş kullanmayı seçerseniz, genellikle meyvelerin, yani rohumların kullanıldığını unutmayın.

Kişniş yaprakları yemekler zenginleştirmek için kullanılabilir. Toz halindeki kişniş, birçok sosun aromatik tabanının bir parçasıdır ve birçok farklı yemeğe lezzet vermek için mükemmeldir.

Peki kişniş, vücudun kolesterolden kurtulmasına tam olarak nasıl yardımcı olur?

Kişnişin kullanımı üzerine yapılan araştırmalar, doymamış yağların ve trigliseritlerin oluşumunu ve birikimini aktif olarak önleyen, ayrıca atardamarlarda plak oluşumunu önleyen antioksidan özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Akdeniz'e özgü bu mucizevi bitki, oksidasyon ve iltihaplanmanın neden olduğu hasarı azaltmanın yanı sıra vücuttaki yağ profilini değiştirerek doymuş yağ oluşumunu destekler.

Kişnişin sağlığa diğer etkileri şunlardır:

- Spazm önleyici,

- Sindirimi destekler,

- Doğal antibiyotik,

- İştahsızlıkla savaşır,

- Sinir sistemini uyarır,

- Vitamin, mineral ve lif açısından zengin.

Ayrıca kişniş, cıva gibi bazı ağır metallerin kandan atılımını destekleyen ve vücudun bunları atmasına yardımcı olan bir bitkidir. Tüm bu özellikleriyle kişniş, özellikle kolesterol ile ilgili problemleriniz varsa diyetinize eklemeniz gereken bir süper besindir.