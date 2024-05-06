Baharat tutkunlarına kötü haber! Ünlü baharat markasından bakın ne çıktı: Duyan çöpe atıyor

Pestisit nedir?

Pestisitler, tarımsal ürünlerde zararlı organizmalarla mücadelede yaygın olarak kullanılan kimyasal maddelerdir. Ancak, bu maddelerin insan sağlığına zararlı etkileri bulunmaktadır. Kısa vadede burun yanması, boğaz tahrişi ve cilt problemleri gibi sağlık sorunlarına neden olabilirler. Uzun vadede ise beyin hasarı, kısırlık, doğum kusurları ve çeşitli organ hasarları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirler.