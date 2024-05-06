Baharat tutkunlarına kötü haber! Ünlü baharat markasından bakın ne çıktı: Duyan çöpe atıyor

Lezzetli yemeklerin vazgeçilmez tamamlayıcısı olan baharatlar, bu kez beklenmedik bir şekilde gündemde.
Sofralarımızı süsleyen ve yemeklerimize tat katan baharatlar, şimdi sağlık endişeleriyle anılıyor.
Ünlü bir baharat markasının ürününde yapılan tespit, yetkilileri harekete geçirdi.
Bu markanın bir ürününde yüksek oranda zararlı madde tespit edildi.
İnsan sağlığını tehlikeye atan bu durum üzerine, marketler acil toplatma kararı aldı.
Toplatılıyor
İtalyan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Alibaba'ya ait kimyon ürününde yasal limitin üzerinde pestisit kontaminasyonu tespit edildi.
Bu gelişme üzerine acil bir uyarı yapıldı ve ürünlerin marketlerden toplatılması kararı alındı.
Toplatılan ürünün detayları;
Ürün Kodu: AliBaba Ajwain (kraliyet kimyonu)
Ambalaj birimi: 100g, 300g, 1kg
Raf ömrü: 12 Temmuz 2025
Parti tanımlaması: 12 Temmuz 2025
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Pestisit nedir?
Pestisitler, tarımsal ürünlerde zararlı organizmalarla mücadelede yaygın olarak kullanılan kimyasal maddelerdir. Ancak, bu maddelerin insan sağlığına zararlı etkileri bulunmaktadır. Kısa vadede burun yanması, boğaz tahrişi ve cilt problemleri gibi sağlık sorunlarına neden olabilirler. Uzun vadede ise beyin hasarı, kısırlık, doğum kusurları ve çeşitli organ hasarları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirler.