Baharatlı yiyecekler yemenin 5 faydası

Araştırmalar, düzenli olarak baharatlı yiyecekler yiyenlerin gün içinde daha fazla kalori yaktığını ve kanser riskini azalttığını gösteriyor.

Herkes baharatlı yemek yemekten hoşlanmaz, ancak yemeğinizi küçük baharatlarla süslemeyi seviyorsanız, şanslısınız. Baharatlı yiyecekler, daha hızlı metabolizma, daha iyi kalp sağlığı, kanserden ölüm riskini azaltma ve hatta daha uzun yaşam gibi birçok sağlık yararı sunar.

İşte baharatlı yiyeceklerin faydaları ve baharatlı yiyecekleri tüketmenin getirdiği riskler hakkında bilmeniz gerekenler.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Baharatlı yiyecekler, kalp atış hızınızı artırarak ve vücutta ısı üreterek metabolizmayı hızlandırır ve daha fazla kalori yakmanızı sağlar.

Metabolizma, vücudunuzun yiyeceği enerjiye dönüştürdüğü süreçtir. Metabolizmanız ne kadar hızlı olursa, o kadar çok kalori yakarsınız ve kilo almadan o kadar çok yiyecek tüketebilirsiniz.

Aacı biberlerde bulunan kimyasal bileşik olan kapsaisin, metabolik sağlık için birçok fayda sağlar. 20 klinik araştırmanın incelenmesi, kapsaisinin vücudunuzun günde yaklaşık 50 ekstra kalori yakmasına yardımcı olabileceğini gösteriyor.

İnceleme ayrıca, kapsaisinin bir iştah kesici olarak hareket edebileceğini ve daha tok hissetmenizi ve genel olarak daha az kalori tüketmenizi sağladığını gösteriyor. Çalışmalar ayrıca günde 6 mg kapsaisin alımının yağ kaybı ile ilişkili olduğunu bulmuştur. Salatanızda, çorbanızda veya yemeğinizde gün içinde çeşitli baharatlar kullanmak, metabolizmayı hızlandırabilir.

KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Baharatlı yiyecekler ayrıca genel kalp sağlığını iyileştirebilir. Araştırmalar, baharatlı yiyeceklerin dolaşımı artırdığını ve kan basıncını düşürdüğünü bulmuştur. Baharlar, kan damarlarını genişleten bileşiklerin salınımını uyararak bu durumu sağlar. Özellikle kapsaisin, kalp hastalığı için bir risk faktörü olduğu gösterilen iltihabı da azaltır.

Baharatlı yiyecekler ayrıca kolesterolünüzü düşürebilir, bu da kalp sağlığınızı iyileştirir ve kalp hastalıkları riskini azaltır. Küçük bir 2017 çalışması, üç ay boyunca günde iki adet 4 mg kapsaisin alan katılımcıların, kontrol grubuna kıyasla kan kolesterol seviyelerinde iyileşmeler olduğunu bulmuştur.

Bir başka çok büyük 2017 araştırması, altı yıl boyunca kalp sağlığı ile kırmızı acı biber tüketimi arasındaki bağlantıyı inceledi. Biber tüketen katılımcılar arasında kalp hastalığı veya felç gibi nedenlerden ölüm oranını yüzde 13 daha düşük buldu.

BAĞIRSAKTAKİ İLTİHABI AZALTIR

Birçok insan baharatlı yiyeceklerin mide ağrısına neden olduğunu düşünüyor, ancak araştırmalar kapsaisinin aslında gastrointestinal (GI) sisteme kan akışını artırabileceğini ve ülser oluşumuna karşı koruma sağlayabileceğini gösteriyor. 2006 yılında yapılan bir çalışmada, kapsaisinin GI yolunun iç kısmına giden kan akışını artırabileceği ve onu hasardan koruyabileceği bulundu.

Baharatlı yiyecekler ayrıca bir antioksidan görevi görerek, iltihaplanmayı azaltabilir ve enfeksiyona yol açabilecek zararlı bakterilerle savaşarak sindirim sürecine yardımcı olabilir.

Bu faydalar özellikle Crohn hastalığı veya iltihaplanma ile ilişkili ülseratif kolit gibi irritabl bağırsak hastalığı olan herkes için yararlı olabilir. Ancak, belirtilerinizi tedavi etmek için kullanmadan önce doktorunuzla görüşmeniz ve baharatlı yiyeceklere nasıl tepki verdiğinizi görmeniz önemlidir.

YAŞAM BEKLENTİNİZİ ARTIRABİLİR

Çinli yetişkinler arasında 2015 yılında yapılan büyük bir nüfus araştırmasında, baharatlı yiyecekleri neredeyse her gün tüketenlerin, haftada bir tüketenlere göre erken ölüm riskinin yüzde 14 daha düşük olduğunu bulundu. Bunun, iltihap önleyici etkisi, kalp sağlığı yararları ve azalmış obeziteden kaynaklandığı düşünülüyor.

Ayrıca bir 2017 çalışması, ABD'de yaşam beklentisiyle ilgili benzer bulgular bulmuştur. Ancak genel olarak, baharatlı yiyeceklerin sağlık için sihirli bir değnek olmadığını ve sağlıklı bir diyet ve düzenli bir egzersiz rutini ile eşleştirilmesi gerektiğini hatırlamak önemlidir. Diğer yaşam tarzı faktörlerinin dikkate alınması gerekiyor.

AĞRIYI AZALTABİLİR

Baharatlı yiyecekler yemek sağlığınızı iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda baharatlı gıdalardan elde edilen losyonların topikal uygulaması ağrıyı hafifletmeye de yardımcı olabilir.

Kapsaisinin topikal formları, sinirlerinize gelen mesajları engellemeye yardımcı olarak ağrı hissini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca sinir hasarından veya diğer cilt rahatsızlıklarından kaynaklanan ağrıyı da hafifletebilir.

2011 yılında yapılan bir araştırma, yüzde 8 kapsaisin içeren yüksek konsantrasyonlu bir kremin 60 dakikalık bir uygulamasının, nöropatik (sinir) ağrısı olan hastalarda 12 haftaya kadar etkili ağrı kesici olabileceğini buldu.

Kapsaisinin topikal uygulamaları aynı zamanda fibromiyalji, burkulma, kas yaralanmaları ve artrit gibi durumlarda ağrıyı hafifletebilir.

BAHARATLI YİYECEKLERLE İLİŞKİLİ RİSKLER

Baharatlı yiyecekler birçok sağlık yararı sunar, ancak herkes için yararlı olmayabilir. Örneğin baharatlı yiyecekler, gastroözofageal reflü hastalığı (asit reflü) gibi belirli gastrointestinal sorunları olan kişilerde semptomları tetikleyebilir ve mide ekşimesine yol açabilir.

Kapsaisin içeren acı biberler gözlerinizi veya yüzünüzü yakabilir. Ek olarak, çok fazla baharatlı yiyecek tüketmek karın ağrısı ve ishale neden olabilir, bu nedenle sık sık baharatlı yiyecekler yemeye alışkın değilseniz, küçük miktarlarda yiyerek başlayın.