Güneşli günlerin dönüşüyle birlikte özellikle kalp ve damar sağlığını korumak için alışkanlıklarınızı gözden geçirmenin tam zamanı. İşte kalbinizi korumak için 7 ipucu.

Hastalıkları önleyici yaşam tarzı alışkanlıklarını benimsemek her zaman kalbin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Stresi azaltmak, aktif olmak ve yeterli ve dengeli beslenmek kalbinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Önleyici tedbirler kalbinizi sağlıklı tutmanıza, kalp hastalığı riskini azaltmanıza ve kalp problemlerini yönetmenize yardımcı olabilir. Araştırmalar, pandemi ile ilişkili stresin kalp sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu ve kalp krizine benzeyen semptomları olan kırık kalp sendromu (stres kardiyomiyopatisi) vakalarında son zamanlarda artışa yol açtığını gösteriyor.

Kadınlar erkeklerden daha fazla risk altında

Popüler inanışın aksine kalp ve damar hastalıkları açısından en fazla risk altında olanlar kadınlardır. Uzmanlara göre, genç kadınlar arasındaki kalp krizi sayısı da endişe verici bir şekilde artıyor.

Bunun kötü yaşam tarzı alışkanlıkları ve hormonal durumdan bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Baharda kalbinizi sağlıklı tutmak için 7 ipucu

Bu nedenle önlem almak en iyi çözümdür. Herkes kalp sağlığını iyileştirmek için alışkanlıklarını değiştirebilir. İşte 7 ipucu.

Daha sık yürüyün

Araştırmalar, hareketsiz bir yaşam tarzının kalp hastalığı riskin artıdığını gösteriyor. Uzmanlar, kalp sağlığınızı iyileştirmek için yapabileceğiniz en basit, en olumlu değişikliğin yürümeye başlamak olduğunu belirtiyor. Haftada 5 gün, günde en az 30 dakika orta hızda yürümenin oldukça olumlu sağlık sonuçlarını sağlayabileceği biliniyor.

Ayrıca, düzenli egzersiz yapmıyorsanız, 50 yaşın üzerindeyseniz veya kalp sağlığınızdan emin değilseniz, yorucu faaliyetlere başlamadan önce doktorunuza danışın.

Tabağınızı renklendirin

Bahar ayları daha fazla mevsim meyvesi ve sebzesi yemek için mükemmel bir zamandır. Kalp hastalığı ve felç riskinizi azaltmak için günde 4-5 porsiyon meyve ve sebze tüketmeyi hedefleyin. Renkli meyve ve sebzelerin her çeşidinin sunduğu çeşitli bitki besinleri hastalıklarla savaşmaya yardımcı olur.

Ayrıca doymuş ve trans yağ asitleri, ilave şekerler ve sodyum içeren gıdaları mümkün olduğunca sınırlandırın.

Yeterli sıvı alın

Bol su içmek sadece vücut ısınızı düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda kalbinizin daha kolay pompalanmasını ve organlarınızın düzgün çalışmasını sağlar. Şeker oranı yüksek kahve veya meyve suları yerine bitki çayları ve sebze suları tüketimi önerilmektedir. Susama durumu yaşla birlikte azalabilir, bu nedenle 60 yaşın üzerindeyseniz su alımınızı izlemeniz önemlidir.

Stresinizi yönetin

Stres anında salınan hormonlar kan damarlarına zarar verir ve tansiyında artışa neden olur. Bu nedenle stres tepkisini azaltmak kalp ve damar hastalıklarını önlemede faydalı bir etkiye sahiptir. Araştırmalar, tatmin edici sosyal ilişkileri olanların daha uzun yaşama ve kalp krizi ve diğer sağlık sorunlarından daha hızlı iyileşme eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Bahar alerjilerinden kendinizi koruyun

Saman nezlesine (alerjik rinit) karşı havadaki çimen ve ağaç polenlerine dikkat edin. Araştırmalar bu alerjenler ile artan kalp ve damar hastalıkları riski arasında olası bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Alerjenlere maruz kalmanızı azaltmak için özellikle polen sayımlarının en yüksek olduğu sabah ortasından öğleden sonraya kadar rüzgarlı günlerde dışarıda olmaktan kaçının. Ve dışarıdan eve geldikten hemen sonra kıyafetleri değiştirmek ve duş almak gereklidir.

Yeterince uyuyun

Uyku, kalbinizi sağlıklı tutmanın önemli bir parçasıdır. Çalışmalar, 45 yaş üstü ve gece 6 saatten az uyuyan yetişkinlerin felç veya kalp krizi geçirme risklerinin 6 ila 8 saat arasında uyuyan insanlara göre yaklaşık 2 kat daha fazla olduğunu göstermektedir.

İyi bir gece uykusu için düzenli bir uyku rutinine sahip olmak, akşamları fazla yememek, günün sonunda kahve içmemek ve serin, karanlık ve sessiz bir odada uyumak gerekir. Yatmadan önce bilgisayarınızı veya telefonunuzu kullanmak ne kadar çekici gelse de, bu cihazların uyku hormonu melatonini baskılayarak uykuyu önlediği bilinmektedir.

Rutin kontroller yapın

Risk faktörlerinizi bilmek, özellikle sıcak havalarda açık hava etkinliklerine katılmadan önce kalp sağlığının önemli bir parçasıdır. Bu nedenle düzenli kontrollerinizi yaptırın ve kafanızda herhangi bir endişe varsa mutlaka bir uzmana danışın.