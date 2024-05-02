Baharın habercisi: Göz alerjisi belirtileri neler? Nasıl tedavi edilir? Baharın gelmesiyle birlikte göz alerjisi vakalarında belirgin bir artış yaşanıyor. Gözlerde kaşıntı, sulanma ve kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösteren bu durum, bazen yanma hissiyle de birlikte ortaya çıkabiliyor. Peki göz alerjisi nasıl geçer, belirtileri nelerdir?

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Baharın gelmesiyle birlikte havada uçuşan polenler sadece üst solunum yollarını etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda göz sağlığını da tehdit ediyor.

Uzmanlar, polenlerin göz içindeki ince zar olan konjunktivaya bulaşmasının, ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

Alerjik konjunktiva olarak bilinen göz alerjisi, göz kapaklarını şişirir ve gözlerin kızarmasına neden olabilir.

İltihaplanma hızla yayılarak göz içindeki önemli hücreleri etkileyebilir ve görme yeteneğini kalıcı olarak zarar görebilir.

Her ne kadar herkeste alerjik tepkiler ortaya çıkmıyor olsa da, bu belirtilere dikkat etmekte fayda var.

İşte göz alerjisinin belirtileri ve tedavi yöntemleri...

Göz alerjisi belirtileri

Gözlerde kızarıklık, yanma ve şişlik

Göz kapağının açılıp kapanmasıyla oluşan ağrı

Göz kapağının göze batması

Gözyaşı kanallarının tıkanması ve burun akıntısı

Göz kemiklerinde hissedilen sancılar

Işığa karşı artan hassasiyet

Bulanık görme ve görme kaybı

Nasıl tedavi edilir?

- Buz kompresi ile göz şişmesini azaltın: Gözlerinizdeki şişliği azaltmak için buz kompresi oldukça etkilidir. Ancak dikkat! Uzun süre buz torbalarını gözlerinizin üzerinde tutmak, göz damarlarına zarar verebilir. Bu nedenle, kısa aralıklarla uygulamayı tercih edin.

- Evde alerji riskini azaltın: Bahar aylarında evler genellikle güvelenir ve bu da alerji riskini artırabilir. Ancak su bazlı boyaları tercih ederek ve evinizi iyi havalandırarak bu riski azaltabilirsiniz.

- Lens kullanımına dikkat edin: Lens kullanıcıları için dışarı çıkmak ya da güneşe bakmamak önemlidir. Ayrıca, bahar aylarında lens temizliğine daha fazla özen göstermek gerekebilir.

- Siyah çay torbaları ile iltihabı azaltın: Siyah çay torbaları, iltihabı kurutmada oldukça etkilidir. Ilık sıcak siyah çay torbalarını gözlerinizin üzerine koyarak yaklaşık yarım saat bekletebilirsiniz.

- Beslenmenize dikkat edin: Gün içinde göze iyi gelen besinleri tüketmek, göz sağlığınızı destekleyebilir. Havuç ve ıspanak gibi besinler, göz içindeki vitamin ve mineral değerlerini artırabilir.