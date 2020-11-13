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    Bakan Fahrettin Koca: Aşı çalışmalarında büyük ilerleme var

    Bakan Fahrettin Koca: Aşı çalışmalarında büyük ilerleme var

    Maskenin yakın zamanda vatandaşların hayatlarından çıkacağını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim" dedi.
    • AA
    • 13.11.2020 - 10:12
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 10:38
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    Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere rağmen vaka sayılarının her geçen gün artması, denetimleri de sıklaştırıyor.

    Son olarak vatandaşların kalabalık cadde ve sokaklarda, çıkarılması yasak olan maskelerini indirmemeleri için sigara yasağı da getirildi.

    Vatandaşların kimi zaman isyan ederek kullanmaktan bunaldığı maskelerle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan sevindirici bir haber geldi.

    MASKESİZ GÜNLER YAKLAŞIYOR

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına yönelik maske kullanılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, özgürce nefes alınan günlerin özlendiğinin altını çizerek, aşı çalışmalarıyla ilgili umut verici söylemlerde bulundu.

    Bakan Fahrettin Koca: Aşı çalışmalarında büyük ilerleme var #1

    "AŞI ÇALIŞMALARINDA İLERLEME VAR"

    Maskenin yakın zamanda hayatımızdan çıkacağını belirten Bakan Koca, "Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak.

    COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için sağ olun." dedi.

    Bakan Fahrettin Koca: Aşı çalışmalarında büyük ilerleme var #2

    Bakan Fahrettin Koca: Aşı çalışmalarında büyük ilerleme var #3

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