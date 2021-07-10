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    Bakan Fahrettin Koca: Koronavirüs aşısında 57 milyon dozu geçtik

    Bakan Fahrettin Koca: Koronavirüs aşısında 57 milyon dozu geçtik

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte uygulanan koronavirüs aşı sayısını '57 milyon dozu geçtik' diyerek açıklarken, aşılamada önde olan Çanakkale ve Kırklareli'yi tebkir etti.
    • DHA
    • 10.07.2021 - 03:16
    • Güncelleme : 10.07.2021 - 03:17
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    Koronavirüsle mücadelede Türkiye artık aşılama safhasında büyük bir ilerleme kaydetti.

    Doz sayısında nüfusun yarısından fazlasının geçildiğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "57 MİLYON DOZU GEÇTİK, BİR AN EVVEL SİZ DE YAPTIRIN"

    "57 milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise yüzde 60'ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın.

    Bakan Fahrettin Koca: Koronavirüs aşısında 57 milyon dozu geçtik #1

    BAKANDAN ÇANAKKALE VE KIRKLARELİ'YE TEBRİK

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama haritasında maviye dönen Çanakkale ve Kırklareli’yi tebrik etti.

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tebrikler Kırklareli. Yüksek aşı oranıyla rengin artık hep Mavi! Tebrikler Çanakkale Yüksek aşı oranıyla rengin artık hep Mavi!" diyerek tebrik etti.

    Bakan Fahrettin Koca: Koronavirüs aşısında 57 milyon dozu geçtik #2

    Bakan Fahrettin Koca: Koronavirüs aşısında 57 milyon dozu geçtik #3

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