Bakan Fahrettin Koca: Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız

Bakan Koca: "Değerli büyüklerimiz. Bugünlerde sağlığımızı korumamız zorlaştı. COVID-19, biz bir araya geldikçe yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 65 yaş ve üzeri, SADECE 10.00-13.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz."

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