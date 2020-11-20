Dolar
7.6068
0.7536%
Euro
9.022
0.5539%
Altın
1866.08
-0.0374%
Borsa
1324.14
0.8469%
G. Altın
455.412
0.5244%
Bitcoin
139197.28
2.0606%
EXEN Coin
12.36
0.16%
12ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 12 C

    Bakan Fahrettin Koca: Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız

    Bakan Fahrettin Koca: Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız
    • DHA
    • 20.11.2020 - 14:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bakan Fahrettin Koca: Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız

    Bakan Koca: "Değerli büyüklerimiz. Bugünlerde sağlığımızı korumamız zorlaştı. COVID-19, biz bir araya geldikçe yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 65 yaş ve üzeri, SADECE 10.00-13.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz."

    AYRINTILAR GELİYOR...

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir