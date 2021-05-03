Bakan Koca, 18 yaş üstünün ne zaman aşı olacağını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, kapanmanın dördüncü gününde aşılanmaya dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de önemli açıklamalar yaptı. Tam kapanma uygulanmaya devam ederken aşı çalışmaları hakkında konuşan Koca, merak edilen soruları yanıtladı.

"YAZ DÖNEMİNDE 18 YAŞ ALTINI HEDEFLİYORUZ"

Aşılar ve aşılanma hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, sırası gelen tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Koca, 18 yaş üstünün ne zaman aşılanacağına dair gelen bir soru üzerine, "Yaz dönemi dahil olmak üzere 18 yaş ve üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama noktasında çaba içerisindeyiz ve bu noktada da kararlıyız.

Sinovac aşısı, tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek." dedi.

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EDİRNE'DE TEDAVİ GÖRENLERİ ZİYARET ETTİ

Bakan Koca, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde incelemede bulundu.

Servisleri ziyaret eden Bakan Koca, hastalarla sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sonrası Koca; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale illerini kapsayan Bölge Değerlendirme Toplantısı'na geçti.