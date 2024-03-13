Bakan Koca: 23 milyon kişi randevu alıp randevusuna gelmedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, MHRS üzerinden randevu alan ancak randevusuna gitmeyen 23 milyon kişi olduğunu söyleyerek "Ödemenizin mümkün olmadığı hakka girmeyin" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye'de son zamanlarda gündem, hastane randevusu aldığı halde randevusuna gitmeyen vatandaşlar...

Son zamanlarda artan bu durum nedeniyle birçok hasta hastane randevusu bulamıyor.

Hem randevuya gitmeyen hem de gitmeyecekleri halde iptal etmeyen vatandaşlar nedeniyle sağlık sisteminde de aksamalar oluyor.

Bu konuya dair en ciddi uyarılarıdan birisi ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Bakan Koca, bir yıl boyunca Türkiye genelinde 23 milyon kişinin MHRS üzerinden hastane randevusu aldığını ancak gitmediğini söyledi.

"Hakka girmeyin"

"Türkiye genelinde bir yıl boyunca 23 milyon kişi randevu alıp randevusuna gelmedi. Düzce’de ise 500 bin kişi randevusuna geldi, 100 bin kişi gelmedi.

Randevu alıp randevuya gelmemek sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bir kardeşimizin o hizmete ulaşmasına engel oluyor. Ödemenizin mümkün olmadığı hakka girmeyin." sözleriye tweet atan Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde;

"Hassasiyet göstermeliyiz"