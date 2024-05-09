ensonhaber.com

Türkiye kamuda tasarruf tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Sırayla her alanda uygulanan bu tedbirler, sağlık alanında da başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da "Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca burada yaptığı açıklamada, hastanelerde randevu sisteminin değiştiğine değindi.

Akabinde ise cari harcamalara dair yeni döneme geçtiklerini söyleyen Koca, araç kiralama fiyatlarındaki artıştan bahsederek TOGG'a geçtiklerini söyledi.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Arkadaşlarımız artık TOGG kullanacak"

Cari harcamalarla ilgili tasarruf çalışmamız başladı. Bakanlığa özel erken dönemde 3 hafta kadar önce yaptığımız, kamudaki araçlarla ilgili normalde rutin kiralama yöntemi olur. Yeni dönem rakamlarının 3 kata kadar arttığını görünce iptal ettik. İptal ederek 17 TOGG arabımızdan aldık ve arkadaşlarımız bakanlıkta artık TOGG arabası kullanacak. Yaptığımız en önemli tasarruflardan biri bu olabilir.