Bakan Koca: Ambulanslarımız acil vakalara en geç 10 dakikada ulaşıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ambulanslarımız birinci ve ikinci seviye acil vakalara en geç 10 dakikada ulaşıyor” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ambulansların acil vakalara yetişme hızı hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Birinci ve ikinci seviye acil vakalara en geç 10 dakikada ulaşıyorlar"

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Ambulanslarımız birinci ve ikinci seviye acil vakalara en geç 10 dakikada ulaşıyor. Çoğu Avrupa ülkesine göre daha kısa ama o anda geçmek bilmeyen zamana göre uzun. Süreyi daha da kısaltmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.