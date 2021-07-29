Bakan Koca: Aydın ve Eskişehir Mavi kategoride

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama oranında Aydın ve Eskişehir'in Mavi kategoriye, Aksaray'ın ise Kırmızı kategoriden Turuncu kategoriye geçtiğini açıkladı.

Koronavirüsle mücadelede, 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme sürecine giren Türkiye, aşılama ile yeni bir kısıtlama-kapanmanın önüne geçmeye çalışıyor.

AYDIN VE ESKİŞEHİR "MAVİ" OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Aydın ve Eskişehir'de en az bir doz aşılama oranlarının yüzde 75'i geçtiğini belirterek, bu illerin Mavi kategoriye geçtiğini ifade etti.

"AKSARAY, RİSKİ DÜŞÜRDÜ"

Koca, açıklamasının devamında ise "Aksaray, risk düzeyini düşürdü. Çok yüksek riskli, yani haritamızda Kırmızıyla gösterilen iller grubunda olan Aksaray, aşılanma oranının yüzde 55'in üzerine çıkmasıyla artık Turuncu, bir alt risk grubunda. Maviye geçiş bir karara, bir de hıza bağlı" dedi.