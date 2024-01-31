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Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son yıllarda çocukların cisim yutarak kendilerine hayati risk oluşturdukları olayların arttığına dikkat çekti.
Uzman doktorların uyarılarını paylaştı
Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde görevli Çocuk Gastroentoloji Klinik Şefi Doç. Dr. Asuman Nur Karhan ve Çocuk Cerrahi Klinik Şefi Doç. Dr. Özgür Çağlar'ın konuyla ilgili açıklamalarının yer aldığı bir videoyu paylaşan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
5 yaş altı çocuklarımızın pil, mıknatıs gibi küçük cisimleri yutmaları nedeniyle yaşadıkları hayli riskli durumlar son yıllarda artmış durumda. Bazı vakalarda cerrahi müdahale kaçınılmaz. İki uzmanımız size önemli bilgiler veriyor. Anne babalar, lütfen dikkat.
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