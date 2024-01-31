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Bakan Koca: Çocuklarımızı pil, mıknatıs gibi cisimleri yutma riskinden koruyalım

Bakan Koca: Çocuklarımızı pil, mıknatıs gibi cisimleri yutma riskinden koruyalım Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, küçük çocukların pil ve mıknatıs gibi cisimleri yutarak sağlıklarını ve hatta canlarını tehlikeye attıklarını, anne-babaların bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini belirten bir video paylaştı.