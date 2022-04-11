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    Bakan Koca: Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayıları hakkında bilgi verirken, "Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 00:17
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    Bakan Koca: Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz

    Koronavirüs salgınında 2 yıl geride kalırken, son olarak görülen Omicron varyantı ve aşılamaların etkisiyle de vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşanıyor.

    Maskelerin atılmaya başlandığı, kısıtlamaların azaldığı ve hatta kaldırıldığı günleri umutla gösteren bu tablo, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da latif bir üslupla paylaşıldı.

    "Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz"

    Bakan Koca, sosyal medya hesabına bıraktığı ifadelerinde şunları söyledi:

    "Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz. Bugünkü vaka sayısı: 5.609"

    Bakan Koca: Fahrettin Koca yı tanımadığımız günlere dönüyoruz #1


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