Bakan Koca, haftalık vakaların en çok arttığı ve azaldığı illeri paylaştı

Bakan Koca, haftalık vakaların en çok arttığı ve azaldığı illeri paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı.

EN ÇOK AZALAN BAYBURT

Koca yaptığı açıklamada iki grafik paylaşarak, "Geçen haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay.





EN ÇOK ARTAN ORDU

En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor." ifadelerin kullandı.



