Bakan Koca: İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Ankara'da günlük vakada düşüş oldu

Bakan Koca: İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Ankara'da günlük vakada düşüş oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Ankara'da günlük vakada düşüş olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ilin vali, sağlık müdürü ve halk sağlığı başkanlarıyla görüşerek durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek, "İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanlarıyla video konferans yoluyla görüşerek son durumu tekrar gözden geçirdiklerini bildirdi.

GÜNLÜK VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ

İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 40 oranında günlük vakada düşüş olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"GAYRET EDİNCE SONUÇ ALMAK KOLAY"

"Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul'da yüzde 67, İzmir'de yüzde 78, Kocaeli ve Ankara'da yüzde 72. Tedbirlere sıkı uyup elbirliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam, birlikte kazanacağız."