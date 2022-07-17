Bakan Koca: Kapı Güvenlik Sistemleri ile şiddete engel koyuyoruz

Hastanelerde Kapı Güvenlik Sistemlerini yaygınlaştıracaklarını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sistem halk tarafından memnuniyetle karşılanıyor." dedi.

Son zamanlarda hastanelerde yaşanan doktorlara şiddet vakaları herkesi derinden sarsıyor.

Konya'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, hastanelerde alınan güvenlik önlemlerinin yeterliliğine dair soruları akıllara getirmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanelerde yaşanan bu olayların ardından hastanelerde "Kapı Güvenlik Sistemleri" uygulamasını yaygınlaştırdıklarını belirtti.

"Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz"

Güvenlik görevlilerinin başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri'nin sağlık çalışanları adına halk tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Koca, "GÜVENLİK GÖREVLİLERİMİZİN başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, sağlık çalışanları adına halkımızca memnuniyetle karşılanıyor. Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırken ki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, bizden de bir doktor çıksın diyen ailelerin ülkesidir"



AA'nın haberine göre Koca ayrıca "DoktorumaSaygı" etiketiyle paylaştığı mesajlarında, "Bu doktorlar, balkonlara çıkıp alkışladığımız doktorlardır. Türkiye, bizden de bir doktor çıksın diyen ailelerin ülkesidir." ifadelerine yer verdi.



