Bahar ayları polen alerjilerini artırmaya başladı.
Polenler, bitkilerden yayılan küçük partiküllerdir ve bitkilerin çoğalmasında rol oynarlar.
Ancak, bazı kişilerde bu polenlere karşı aşırı duyarlılık gelişir ve bağışıklık sistemi bu polenleri zararlı olarak algılar, bu da alerjik reaksiyonlara yol açar.
Belirtiler
Polen alerjisinin belirtileri genellikle şunları içerir:
Burun akıntısı veya tıkanıklığı
Hapşırma
Gözlerde kaşıntı, sulanma veya kızarıklık
Boğazda kaşıntı
Öksürük
Göz altlarında şişlik ve morarma (alerjik shiners)
Yorgunluk
Sebepler
Polen alerjisine neden olan polen türleri şunlar olabilir:
Ağaç polenleri (örneğin huş, meşe)
Çimen polenleri (örneğin çayır, çim)
Yabani ot polenleri (örneğin ragweed, karahindiba)
Bakan Koca'dan paylaşım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da polen alerjisine dikkati çekerek sosyal medyadan bir video paylaştı.
Bakan Koca paylaşımına, "Polen alerjisi oldukça yaygındır. Her 3-4 kişiden birinde alerjik nezle bulunmakta. Alerjiye neden olan polenler mevsime göre değişkenlik gösterir. Bu dönemde etkili olan polenler çayır çimen polenleridir. Nisan ayı gibi başlar, etkisi Temmuz’a kadar sürebilir. Uzmanımızdan bilgi alalım." notunu düştü.
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