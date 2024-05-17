Bakan Koca paylaştı: Polen alerjisini uzmanından dinleyelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda polen alerjisine dikkati çekti.

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ensonhaber.com

Bahar ayları polen alerjilerini artırmaya başladı.

Polenler, bitkilerden yayılan küçük partiküllerdir ve bitkilerin çoğalmasında rol oynarlar.

Ancak, bazı kişilerde bu polenlere karşı aşırı duyarlılık gelişir ve bağışıklık sistemi bu polenleri zararlı olarak algılar, bu da alerjik reaksiyonlara yol açar.

Belirtiler

Polen alerjisinin belirtileri genellikle şunları içerir:

Burun akıntısı veya tıkanıklığı

Hapşırma

Gözlerde kaşıntı, sulanma veya kızarıklık

Boğazda kaşıntı

Öksürük

Göz altlarında şişlik ve morarma (alerjik shiners)

Yorgunluk

Sebepler

Polen alerjisine neden olan polen türleri şunlar olabilir:

Ağaç polenleri (örneğin huş, meşe)

Çimen polenleri (örneğin çayır, çim)

Yabani ot polenleri (örneğin ragweed, karahindiba)

Bakan Koca'dan paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da polen alerjisine dikkati çekerek sosyal medyadan bir video paylaştı.

Bakan Koca paylaşımına, "Polen alerjisi oldukça yaygındır. Her 3-4 kişiden birinde alerjik nezle bulunmakta. Alerjiye neden olan polenler mevsime göre değişkenlik gösterir. Bu dönemde etkili olan polenler çayır çimen polenleridir. Nisan ayı gibi başlar, etkisi Temmuz’a kadar sürebilir. Uzmanımızdan bilgi alalım." notunu düştü.