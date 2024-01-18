Bakan Koca, solunum yolu enfeksiyonları hakkında detayları sıraladı Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, solunum yolu enfeksiyonlarında merak edilen detaylara ilişkin bilgilendirme yaptı.

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Son zamanlarda solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hastaneye başvuranların sayısında artış yaşanmaya başladı.

Bu konuda vatandaşları sık sık uyaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yeni bir paylaşım daha yaptı.

Bakan Koca paylaşımına, "Solunum yolu enfeksiyonlarında sebebiyle merak edilen konular var. Belli başlı noktaları dikkatinize sunmak istiyorum." başlığıyla başladı.

Koca'nın açıklamasının devamında ise şu ifadeler yer aldı;

Etkin olan virüsler

Solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış söz konusu? Şu an hangi virüsler etkin?



İçinde bulunduğumuz kış aylarında, bilhassa virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Bu artışlar, ülkemize mahsus değil. Kış aylarının sürdüğü diğer ülkelerde durum benzer şekilde. Mevsim şartları nedeniyle beklenen sonuç bu olduğu için, endişe edilecek bir durum yok.



Bununla birlikte geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20’e yakın artış olduğunu söyleyebiliriz. En sık grip yani influenza, sonra RSV ve Covid görülmektedir.

Bu dönem yapılacaklar

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı bu dönemde ne

yapılmalı?



Soğuk algınlığı, nezle kaynaklı şikâyetler karşısında normalde davrandığımız gibi davranmalıyız.



Bu gibi şikâyetler hepimizin pek çok kez tecrübe ettiği gibi basit tedbirlerle

kısa sürede geçer. Eğer şikâyetler uzun süre devam ediyorsa öncelikle aile

hekimine başvurmamız gerekir.



Önemli bir nokta daha var: Kronik hastalığı olanlar, hamileler, 65 yaş üstü büyüklerimiz, 2 yaşın altındaki yavrularımız üst solunum yolu enfeksiyonlarından fazlaca etkilenebilir. Bu sebeple, gecikmeden acil servislerimize başvurulması önem arz eder.

Korunmak için dikkat edilmesi gerekenler

Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için ne nelere

dikkat edilmeli?



Risk grubundaysak grip aşısı yaptırmalıyız. Enfeksiyon taşıyan veya belirtisi olan bir kişi ile aynı ortamdaysak kendimizi riskten korumalıyız. Bizde enfeksiyon varsa başkalarıyla aynı ortamdayken maske takmalıyız. Bunlar dışında, birçok faktör daha var: Hijyen, bol sıvı tüketmek, beslenmeye dikkat etmek gibi.

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