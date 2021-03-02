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    Bakan Koca, Türkiye'nin risk durumu haritasını paylaştı

    Fahrettin Koca, İllere Göre Risk Durumunu paylaşarak, “Mavi illerimiz de durumlarını korumalı” dedi.
    • İHA
    • 02.03.2021 - 23:29
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 23:33
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    Bakan Koca, Türkiye'nin risk durumu haritasını paylaştı

    Koronavirüsle mücadele kapsamında girdiğimiz yeni dönemde Türkiye'nin risk haritası kısıtlamaların ne kadar esnetileceğini açıklıyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ‘İllere Göre Risk Durumunu’ paylaştı.

    "HARİTAMIZIN TAMAMININ MAVİ OLMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

    Bakan Koca, “Haritamızın tamamının mavi olması için çalışacağız. Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere tam uyum. Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı” ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca, Türkiye nin risk durumu haritasını paylaştı #1

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