Bakan Koca'dan, 1 buçuk milyonuncu doz aşı paylaşımı

Bakan Koca, gün içerisinde uygulanan 1 buçuk milyonuncu aşıyı yapan ve yaptıran isimleri Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Koca, Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde uygulanan 1 buçuk milyonuncu doz aşı kadrosunu Twitter hesabından paylaştı.

"BU HIZLA COVID-19 YENİLMEYE MAHKÛM"

Koca, videoya ilişkin yaptığı açıklamada, "1,5 milyonuncu doz kadrosu. Aşı yaptıran: Tahir Aslan. Aşıyı yapan sağlık çalışanı: Alican Kış. Aşıdan sorumlu hekim: Hilal Künkül. Yer: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. Saat: 22.15. Bu hızla Covid-19 yenilmeye mahkûm" dedi.