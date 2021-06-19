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    Bakan Koca'dan, 1 buçuk milyonuncu doz aşı paylaşımı

    Bakan Koca, gün içerisinde uygulanan 1 buçuk milyonuncu aşıyı yapan ve yaptıran isimleri Twitter hesabından paylaştı.
    • DHA
    • 19.06.2021 - 00:28
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    Bakan Koca'dan, 1 buçuk milyonuncu doz aşı paylaşımı

    Bakan Koca, Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde uygulanan 1 buçuk milyonuncu doz aşı kadrosunu Twitter hesabından paylaştı.

    "BU HIZLA COVID-19 YENİLMEYE MAHKÛM"

    Koca, videoya ilişkin yaptığı açıklamada, "1,5 milyonuncu doz kadrosu. Aşı yaptıran: Tahir Aslan. Aşıyı yapan sağlık çalışanı: Alican Kış. Aşıdan sorumlu hekim: Hilal Künkül. Yer: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. Saat: 22.15. Bu hızla Covid-19 yenilmeye mahkûm" dedi.

    Bakan Koca dan, 1 buçuk milyonuncu doz aşı paylaşımı #1

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