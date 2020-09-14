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    Bakan Koca'dan doktor Mehmet Ulusoy paylaşımı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile verdiği yaşam mücadelesinde hayatını kaybeden doktor Mehmet Ulusoy'la ilgili mesaj paylaştı.
    • İHA
    • 14.09.2020 - 23:16
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    Bakan Koca'dan doktor Mehmet Ulusoy paylaşımı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Doktor Mehmet Ulusoy. Malatya'da doğdu. İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Mikrobiyoloji Uzmanı olarak uzun yıllar hastalarına hizmet verdi. Mesleğine aşık ve spor yapmayı çok seven bir sağlık çalışanıydı. COVID-19 onu bizden kopardı. Mücadelesi için minnettarız."

    Bakan Koca dan doktor Mehmet Ulusoy paylaşımı #1

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