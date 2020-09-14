Bakan Koca'dan doktor Mehmet Ulusoy paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile verdiği yaşam mücadelesinde hayatını kaybeden doktor Mehmet Ulusoy'la ilgili mesaj paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Doktor Mehmet Ulusoy. Malatya'da doğdu. İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Mikrobiyoloji Uzmanı olarak uzun yıllar hastalarına hizmet verdi. Mesleğine aşık ve spor yapmayı çok seven bir sağlık çalışanıydı. COVID-19 onu bizden kopardı. Mücadelesi için minnettarız."