Bakan Koca'dan Turkovac açıklaması! Yerli aşıda son durum nedir, ne zaman çıkacak?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşı Turkovac'ın son durumu hakkında da bilgi verdi. Peki yerli aşıda son durum nedir, ne zaman çıkacak?

Türkiye, yerli ve milli imkanlarla koronavirüse karşı ürettiği Turkovac aşısı için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında yerli aşı Turkovac'ın son durumuna dikkat çeken Bakan Koca, ''Yerli inaktif aşımızın da çalışmaları devam ediyor. Özellikle Turkovac aşımızın 3. Doz olarak uygulanmasından güzel neticeler almaya başladık. Sizleri Turkovac aşısının Faz 3 çalışmasına ve 3. Doz olarak uygulanması klinik çalışmasına gönüllü olmaya davet ediyorum. Kendi aşımız kendi silahımızdır, bunu unutmamalıyız.'' ifadelerini kullandı.

Peki Turkovac gönüllü başvurusu nasıl yapılır? İşte Turkovac gönüllü aşı randevu ekranı...

TURKOVAC GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yerli aşı Turkovac, Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllülere uygulanıyor.

Başvuru yapmak için öncelikle e-Nabız resmi sitesi (enabiz.gov.tr) veya mobil uygulamasına giriş yapınız.

Ana sayfaya eklenen "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" bölümüne tıklayarak "TURKOVAC" veya "3. DOZ TURKOVAC" seçeneklerinden birini seçiniz.

Gönüllü olma başvurunuz otomatik olarak sisteme kaydedilip incelemeye alınacaktır. Değerlendirmeler sonucunda katılımınız uygun görülürse, e-Nabız profilinizde kayıtlı iletişim bilgileriniz üzerinden size dönüş sağlanacaktır.

İşte adım adım TURKOVAC aşı randevusu alma işlemi...