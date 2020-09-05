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    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 2'si kanser ilacı, 27 ilaç geri ödeme listesine alındı

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 2'si kanser ilacı, 27 ilaç geri ödeme listesine alındı

    SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde yeni düzenlemelere gidildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2'si kanser olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.
    • AA
    • 05.09.2020 - 10:28
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    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi web sitesinde SUT'a ilişkin düzenlemelerin yayınlandığını duyurdu.

    GERİ ÖDEME LİSTESİNDEKİ İLAÇ SAYISI ARTTI

    Geri ödeme listesinde yurtdışından temin edilen 374, Türkiye’den ruhsatlı 8 bin 339 ilacın yer aldığını belirten Bakan Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısı 8 bin 366’ya ulaştı” dedi.

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 2 si kanser ilacı, 27 ilaç geri ödeme listesine alındı #1

    SÖZLEŞMELİ ECZANELERDEN TEMİN EDİLEBİLECEK

    Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini ifade eden Bakan Selçuk, “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim” şeklinde konuştu.

    2'Sİ KANSER OLMAK ÜZERE, 27 YENİ İLAÇ LİSTEYE EKLENDİ

    Yapılan düzenleme ile geri ödeme listesine alınan ilaçlar:

    4 adet antiinflamatuvar intestinal ilaç, 1 adet enzim eksikliği tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adet sindirim sistemi ilacı, 1 adet tansiyon ilacı, 1 adet lipid düşürücü ilaç, 1 adet topikal mantar ilacı, 1 adet topikal cilt hastalıklarında kullanılan ilaç, 1 adet topikal antiviral ilaç, 1 adet topikal kortikosteroid ilaç, 1 adet sistemik hormon ilacı, 3 adet immunglobulin ilaç, 4 adet immunosupresan ilaç (2 adedi kanser ilacı), 1 adet kas gevşetici ilaç, 1 adet antiepileptik ilaç, 4 adet Astım-KOAH ilacı, 1 adet enteral beslenme ürününden oluşuyor.

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 2 si kanser ilacı, 27 ilaç geri ödeme listesine alındı #2

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