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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 2'si kanser ilacı, 27 ilaç geri ödeme listesine alındı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 2'si kanser ilacı, 27 ilaç geri ödeme listesine alındı

SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde yeni düzenlemelere gidildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2'si kanser olmak üzere 27 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.