Bakır ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı 5 besin

Vücudunuzun günlük ihtiyacı olan bakır mineralini doğal yollarla almanızı sağlayacak yiyeceklerle daha güçlü bir bağışıklığa sahip olmaya ne dersiniz?

Kovid-19 pandemisi nedeniyle son iki yılda odak noktası diyet ve sağlıklı beslenmeye kaydı. İnsanlar artık günlük diyetleri ve besin alımları konusunda daha dikkatli davranıyor. Sağlıklı beslenme söz konusu olduğunda, enerji seviyemizi yüksek ve bağışıklığımızı güçlü tutmak için gerekli tüm besinleri, doğal şekeri, vitaminleri ve mineralleri dahil etmek önemlidir. Bazı insanlar vitamin alımlarına daha fazla dikkat ederken, diyetlerinde mineralleri unutmaya eğilimlidirler. Bununla birlikte, mineraller vücudunuzun sağlıklı kalması için de önemlidir. Ve bakır, dikkatli olmanız gereken bir mineraldir.

Diğer tüm besinler gibi bakır da hayatta kalmak için gereklidir. Enerji üretimi, beyin sağlığını güçlendirme, bağışıklık sisteminizi, kemiklerinizi ve sinirlerinizi destekleme gibi birçok vücut fonksiyonu için gerekli olan temel bir eser mineraldir. Ayrıca bakıra ihtiyacınız vardır çünkü demir ile birlikte çalışarak vücudun kırmızı kan hücreleri ve dokuları oluşturmasına yardımcı olur.

Ayrıca, vücudunuzun kendi bakırını yapamayacağını unutmayın, bu nedenle onu yiyeceklerden almanız önemlidir. Bakır açısından zengin besinler, iyi miktarda bakır içeren çok çeşitli meyveler, sebzeler ve etler içerir. İşte, bakır içeren en iyi besin kaynakları;

1. İSTİRİDYE

Bakır, bir tür kabuklu deniz ürünü olan istiridye de dahil olmak üzere çeşitli deniz ürünlerinde bulunan bir mineraldir. İstiridye, günlük bakır ihtiyacınızı karşılayabilecek 100 gramda 7,6 mg sağlar. Ayrıca istiridye ayrıca iyi bir D vitamini, çinko ve manganez kaynağıdır.

2. KOYU YAPRAKLI YEŞİLLİKLER

Ispanak ve çiğ lahana gibi yeşil sebzeler gerçekten çok besleyicidir ve ayrıca düşük kalorili çok yüksek bakır içeriğine sahiptir. Ayrıca, kan hücrelerinin üretilmesine, kansızlığın önlenmesine ve kemiklerin güçlendirilmesine yardımcı olabilecek lif, K vitamini, kalsiyum, magnezyum ve folat gibi besinler açısından da zengindirler.

3. KURU MEYVELER

Kuru meyveler küçüktür, ancak bir vitamin ve mineral deposudur. Lif, protein, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin oldukları için çeşitli vücut fonksiyonlarına yardımcı olurlar. Kaju ve badem gibi kuru yemişler çok miktarda bakır içerir ve büyük bir vejetaryen bakır kaynağıdır.

4. TOHUMLAR

Susam, keten tohumu ve ayçiçeği tohumu gibi tohumlar yenilebilir ve içlerinde daha yüksek miktarda bakır bulunur. Vejetaryenler günlük bakır dozlarını almak için fındık ve tohum yiyebilir. Ayrıca, bu tohumlar genel sağlığınız için de çok iyidir.

5. BİTTER ÇİKOLATA

Çikolatanın besin değeri söz konusu olduğunda, daha koyu her zaman daha iyidir. Evet, güçlü bir antioksidan kaynağı olduğu, kan akışını iyileştirdiği ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğu için bitter çikolata tüketmek çok besleyicidir.