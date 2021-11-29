Baklagiller kötü kolesterolü hızla düşürüyor

Günde yarım porsiyon bakliyat tüketiminin kolesterol, kan şekeri, vücut ağırlığı ve bel çevresinde azalma ile ilişkili olduğu Harvard Üniversitesi tarafından yapılan son çalışmalarla ortaya konuldu.

Yetişkin nüfusun yarısından fazlasının yüksek kolesterol seviyelerine sahip olduğu tahmin ediliyor ve daha da endişe verici olan, büyük bir çoğunluğun bu sorunu yaşadıklarından habersiz olması olarak görülüyor.

Belli bir yaştan sonra, yüksek kolesterol seviyeleri daha yaygındır ve onu kontrol etmek giderek daha karmaşık hale gelir. Sağlık durumunuzu iyileştirmek için ideal yöntem basittir: İyi uyumalı, egzersiz yapmalı ve hepsinden önemlisi sağlıklı beslenmelisiniz.

İlk adım, diyet geliştirmek ve kolesterol düzeylerini iyileştirmek için sebze tüketiminin diyette toplam oranını artırmaktır. En önemli bitki bazlı gıdalar sebze ve meyvelerdir. Harvard Üniversitesi, gün boyunca tüketilen toplam kalorinin yüzde 50'sinin sebze ve meyvelerden oluşması gerektiğini savunuyor. Ancak, sağlığımızı iyileştirmek için önemli olan tek şey sebzeler değildir.

BAKLAGİLLER KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Tam tahıllar, kabuklu yemişler ve baklagiller günlük diyetin temel unsurlarıdır ve lif ve kalp sağlığına uygun yağ kaynakları oldukları için kolesterolle savaşabilir. Harvard Üniversitesi, baklagillerin kolesterolü düşürmede önemli bir rol oynadığını açıklıyor. Bilimsel araştırmalar, baklagiller açısından zengin diyetleri daha düşük obezite, diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol, kalp krizi veya kalp hastalığı riskiyle ilişkilendiriyor.

Düzenli baklagil tüketimi, özellikle yüksek kolesterol için oldukça etkili bir çözüm olarak öne çıkıyor. Birçok kişi, çok yüksek bir kalori değerine sahip oldukları için obeziteyi önleyemeyeceğine veya vücut ağırlığını alamayacağına inanma eğilimindedir. 100 gram baklagillerin, çeşidine bağlı olarak, genellikle 350 kaloriden fazla olduğu doğru olsa da, besinsel bileşimleri kilo alımını engeller.

Bunun nedeni, en fazla tokluk hissi veren iki besin maddesi olan bitkisel proteinler ve lif açısından zengin olmalarıdır. Dolayısıyla bu besinler açlığı azaltır ve çok enerjik olmalarına rağmen sağlıksız kaynaklardan gelen daha fazla kaloriyi tüketmemizi engeller. Ek olarak, baklagiller bitkisel proteinlerin en bol bulunan kaynaklarıdır, bu onları aşırı kolesterolün ana suçlularından biri olan kırmızı etin yerine ideal bir alternatif yapar.

Baklagiller kırmızı ete alternatif olarak büyük ölçüde kolesterol azaltılmasına katkıda bulunur. Baklagiller, kolesterolün özellikle sadece ince bağırsakta emilimini yavaşlatmakla kalmayıp, aynı zamanda kanda yüksek seviyelerde kolesterol üreten belirli molekülleri bloke eden çözünür ve yapışkan lif içerirler. Lif sadece bağırsak sağlığı için faydalı olmakla kalmaz, aynı zamanda fazla şeker ve yağı emme özelliğine de sahiptir.

YÜKSEK KOLESTEROLE HIZLI ÇÖZÜM

Her gün baklagil tüketmek, kolesterol seviyesini düşürmek için harika bir yoldur. Harvard, iki bilimsel araştırmayla bunu böyle açıklıyor. Bunlardan ilkinde bir grup bilim insanı, üç ay boyunca her gün en az bir porsiyon bakliyat tüketen tip 2 diyabetli 100'den fazla hastanın kolesterol düzeylerini analiz etti. Çalışmanın sonunda, LDL kolesterolü ortalama olarak 8 puan kadar düştü. LDL kolesterol, kötü kolesteroldür çünkü atardamarların duvarlarında birikerek aterom plakları oluşturur.

Harvard tarafından yayınlanan ikinci çalışma, 250'den fazla katılımcıyı içeren 10 denemeden elde edilen verileri karşılaştıran araştırmalardan oluşuyordu. Hepsine en az üç hafta boyunca günde yarım porsiyon ila 2 porsiyon karışık baklagil verildi. Hiçbir katılımcı kolesterol ilacı almadı ve sonunda LDL seviyeleri ortalama olarak 8 puan düştü. Bu düşüş, birçok insanın ilaçla aldığından daha iyi bir sonuç olarak kayda geçti.

Bakliyatları günlük olarak beslenmemize dahil etmek karmaşık görünebilir, ancak baklagiller, diğer sebzelerin yanında garnitür veya salataya bir ek olarak kullanılabilir. Yapılması gereken en iyi şey, hazırlarken etlerden ve işlenmiş etlerden uzak durmaktır.