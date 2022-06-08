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    Bal ve tuzu birlikte tüketmenin inanılmaz faydası

    Sabahları yorgun hissetmenizi engelleyecek bal ve tuz karışımı, gün içerisinde enerjik olmanızı ve dinç kalmasını sağlayacaktır. İşte bal ve tuzu birlikte yemenin sağlığa etkileri...
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 14:49
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    Bal ve tuzu birlikte tüketmenin inanılmaz faydası

    Düzensiz bir uyku rutini, hayatınızı fiziksel ve ruhsal anlamda olumsuz etkileyecektir. Bu düzeni oturtmakta zorlanıyorsanız, gıda takviyeleri ile enerjinizi destekleyebilirsiniz.

    Uykusuzluk nedeniyle halsizlik hali, yorgun hissetme, dinç olamama gibi durumlar gün içerisinde negatif sonuçlar doğurabilir.

    Bu nedenle dinç kalmanızı sağlayacak etkili doğal karışımlardan faydalanabilirsiniz.

    İşte o karışımlardan birisi; Tuzlu bal...

    Halsizliğe, uykusuzluğa, yorgunluğa şifa bal-tuz karışımı

    Bu kür sadece organik bal ve himalaya tuzundan oluşuyor. Her akşam yatmadan önce bir yemek kaşığı almanız yeterli.

    Himalaya tuzu, vücudunuza farklı işlemler için gereken ve vücudunuzun günün yorgunluğunu atmasına yardımcı olan 80’den fazla mineral ve element içerir. Balda ise hücrelerimizin enerji ihtiyacını karşılayan glikoz bulunur.

    Bal-tuz kombinasyonu, seratonini artırır, stresle doğal bir şekilde başa çıkmamıza ve mümkün olan en iyi uykuyu almamıza yardımcı olur.

    Bal ve tuzu birlikte tüketmenin inanılmaz faydası #1


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