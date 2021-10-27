Balık yağının sağlığa 12 faydası

Özellikle kalp ve beyin sağlığı için gerekli olan balık yağının ana bileşeni omega 3 yağ asitleri, genel sağlık için bir çok farklı fayda sunuyor. İşte balık yağının ve omega 3'ün faydaları.

Balık yağları, çoğunlukla morina, ringa balığı, ton balığı veya uskumru gibi büyük balık türlerinin karaciğer ve kaslarından gelen sağlıklı bir hayvansal yağdır. Omega 3 ve omega 6 çoklu doymamış yağ asitleri, A ve D vitaminlerinin yanı sıra fosfor, iyot, magnezyum ve kalsiyum içerir.

Tüm bu maddeler, hücrelerin yapımında ve yenilenme sürecinde yer aldıkları için çok önemlidir. Bu nedenle balık yağı, fiziksel ve zihinsel sağlık için gereklidir ve ayrıca doku ve eklem hasarı ile ilişkili hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda vücudumuz bu çoklu doymamış yağ asitlerini kendi başına üretemez, sadece dışarıdan alabilir. Bu yağ asitlerinin eksikliği ile vücudun genel durumu bozulabilir.

BALIK YAĞININ 12 FAYDASI

Balık yağının bilinen ana bileşeni omega 3'tür.

Omega 3'ler çoklu doymamış yağ asitleridir. Omega 3 vücut için gereklidir, ancak sadece dışarıdan elde edilebilir. Eksikliği sinir bozukluklarına, kalp ve damar hastalıklarına ve birçok farklı sağlık sorununa neden olabilir.

İşte balık yağının sağlığa faydaları:

Kalbi Korur

Araştırmalar, balığın çok olduğu bölgelerde insanların kalp ve damar sistemiyle ilgili sorunlarının çok daha az olduğunu göstermiştir. Balık veya balık yağı yemek kolesterol seviyelerinin düşmesine ve kan trigliserit düzeyinin dengelenmesine yardımcı olur. Trigliseritler vücut hücreleri için ana enerji kaynağı olarak kabul edilir, ancak seviyelerindeki artış kardiyovasküler hastalık riskini artırır.

Balık yağı ayrıca tansiyonun düşmesini sağlar ve aritmilerle mücadelede yardımcı olur. Balık yağı, kalp ritmi bozuklukları için de faydalıdır, aterosklerotik plakların oluşumunu engeller ve düzensiz kalp ritmini iyileştirir. Balık yağı kalp ve damar hastalıkları risklerini azaltmaya yardımcı olsa da kesinlikle her derde deva olarak görülmemelidir. Yeterli ve dengeli bir diyetle birlikte alınmalıdır.

Ruh Sağlığını İyileştirir

Beyin, çoğu omega 3 yağ asitleri olan neredeyse yüzde 60 yağdan oluşur. Bu nedenle, beyindeki gri maddenin normal çalışması için omega 3 şarttır. Araştırmalar, zihinsel bozukluğu olan kişilerin kandaki omega 3 seviyelerinin daha düşük olduğunu göstermiştir.

Depresyon

Omega 3 eksiklikleri depresyonda yaygındır. Diyete balık ve balık yağı eklemek durumu iyileştirebilir ve semptomları hafifletebilir.

Beyin Aktivitesi

Yaşlandıkça beynimiz daha yavaş çalışır ve Alzheimer hastalığına yakalanma riski artar. Balık ve balık yağı almak beyin aktivitesindeki düşüşü yavaşlatmaya yardımcı olabilir.

Birkaç çalışma, balık yağının ileri yaştaki yetişkinlerde hafızayı geliştirdiğini doğrulamaktadır. Birkaç yayın, balık yağıyla beyin aktivitesine bağlı sorunların tedavi edildiğini veya belirtilerin hafifletilebileceğini göstermiştir. Depresyon, Alzheimer hastalığı ve multipl skleroz üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Uzmanlar, balık yağının bipolar bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu da dahil olmak üzere çeşitli psikiyatrik bozukluklara da yardımcı olabileceğine inanıyor.

Zayıflamaya Yardımcı Olabilir

Balık yağı, kilo vermeye yardımcı olur. Elbette diyet ve egzersiz ile birleştirildiğinde etkinliği çok daha fazladır. Sadece bir gıda takviyesi olarak balık yağı almak zayıflamayı sağlamaz.

Göz Sağlığını Korur

İyi görmek ve göz problemlerinin olmaması için omega 3'e de ihtiyacınız vardır. Omega 3 eksikliği göz hastalıklarına yol açabilir. Düzenli balık yağı tüketimi, gözlerin durumunu iyileştirmeye yardımcı olur, örneğin yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi ileri yaşlarda meydana gelen bazı göz problemlerini önler.

Vücuttaki İltihapla Mücadele Eder

Vücudun enfeksiyona veya yaralanmaya tepkisi, bağışıklık sisteminin onunla savaşma şeklidir. Ve balık yağı, vücudun iltihaplanma süreciyle daha hızlı başa çıkmasına yardımcı olur.

Ek olarak, balık yağının artritte eklem ağrısını azalttığı gösterilmiştir.

Cilt Sağlığını İyileştirir

Cilt büyük miktarda omega 3 içerir ve omega 3 eksikliği kuruluk, pullanma ve kızarıklık gibi hoş olmayan durumlara yol açabilir. Balık yağı tüketimi bu semptomlardan kurtulmanızı sağlar ve ayrıca sedef hastalığı ve dermatit gibi cilt hastalıklarında belirtileri önemli ölçüde iyileştirir.

Hamilelik Sağlığı İçin Gereklidir

Hamile kadınların ve emziren annelerin diyetine balık ve balık yağı eklemesi, bebeklerde görme ve motor becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir. Dahası, balık yağı alerji riskini azaltabilir.

Omega 3 yağ asitlerini tüketmek fetüsün, özellikle beyin ve gözlerin gelişimi için faydalıdır. Bu nedenle uzmanlar hamilelik döneminde doğal kaynaklardan balık yağı tüketilmesini önermektedir. Bununla birlikte, ton balığı gibi cıva bileşikleri içerebilecek balıkların seçilmemesi büyük önem taşımaktadır.

Çocukluk Çağı Davranış Bozukluklarını Önleyebilir

Yeterince omega 3 alarak çocukluk çağı davranış bozuklukları önlenebilir. Ek olarak, balık yağı takviyeleri çocuklarda dikkatsizliği, dürtüselliği ve saldırganlığı azaltmaya yardımcı olur. Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri yeterli omega 3 ile azaltılabilir.

Araştırmalar, çocukların diyetlerine balık yağı eklediklerinde daha iyi konsantre olduklarını kanıtlamıştır. Ayrıca hamilelik döneminde balık yağı alan annelerin çocuklarının, daha iyi hafızaya sahip olduğu bilinmektedir.

Karaciğeri Korur

Karaciğer yağların ve zararlı maddelerin çoğunu işler. Karaciğerdeki bir hastalık ile tüm bunlar birikmeye başlar. Balık yağı almak karaciğer fonksiyonunu iyileştirir ve içindeki yağ miktarını azaltmaya yardımcı olur.

Kemik Sağlığını İyileştirir

Kemik sağlığı için kalsiyum ve D vitamini gereklidir. Araştırmalar, düzenli olarak omega 3 tüketen kişilerin kemik yoğunluğunun daha yüksek olduğunu göstermektedir. Balık yağı ayrıca kemik hastalıklarını da önleyebilir.

YAN ETKİLERE DİKKAT EDİN

Diyabetli insanların balık yağı alımını sınırlamaları daha iyidir. Kan şekerini yükselttiğini gösteren çalışmalar vardır. Balık yağı alımı, diş eti kanamalarına ve/veya burun kanamalarına yol açabilen kan pıhtılaşmasını azaltır. Aynı nedenle beyin kanaması ve inme riski de artar. Eğer pıhtılaşmayla ilgili bir probleminiz varsa dikkat edin.

Tansiyonu düşürebileceği için düşük tansiyonu olan kişiler özellikle balık yağı takviyelerine karşı dikkatli olmalıdır.

Aşırı balık yağı alımı rahatsız edici bağırsak (ishal ve gaz) sorunlarını tetikleyebilir. Mide bulantısı ve mide ekşimesi gibi mide problemlerine de yol açabilir.

Aşırı balık yağı tüketimi uykusuzluğa ve kaygıya yol açabilir

Balık yağının aşırı dozda alınması, doğal olarak balık tüketerek neredeyse imkansızdır. Ancak takviyelerle mümkündür ve birçok soruna neden olabilir. Bu yüzden takviye gıda alacaksanız mutlaka bir uzmana danışın ve ayrıca takviye gıdaların, normal gıdanın yerini tutmayacağını ve faydaları gösteren araştırmaların takviye gıdalarla değil, çoğu zaman normal gıdalarla yapıldığını unutmayın.

Haftada en az iki porsiyon yağlı balık tüketirseniz diyetinize ayrıca balık yağı takviyesi eklemeniz gerekmez.