Bamya tohumu nedir, faydaları nelerdir? Bamya tohumu nasıl tüketilir?

Bamya tohumu, son zamanlarda alternatif tıp meraklıları tarafından tercih edilmektedir. Eklem sıvısı ve diz ağrılarına iyi gelmesiyle bilinen Bamya tohumu nedir, nasıl kullanılır?

Toplumda çoğu kişi tarafından sevilmeyen bamya, tohumu ile sağlığa oldukça faydalı bir sebzedir.

Birçok vitamini barındıran bamya tohumu, özellikle diz ağrıları ve enfeksiyon rahatsızlıkları yaşayanlar tarafından kullanılmaktadır.

Alternatif tıpta yüzyıllardır kullanılan bamya tohumu, sağlık sorunlarının çözüme kavuşturulmasında sıklıkla tercih edilmektedir.

Peki son günlerde aktarlarda yok satan bamya tohumu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Bamya tohumu nasıl tüketilmelidir?

BAMYA TOHUMU NEDİR?

Bamya son yıllarda bilim dünyası tarafından da popüler hale geldi ve birçok araştırmanın konusu oldu.

B ve C vitamini, potasyum, folik asit, demir, çinko ve kalsiyum açısından zengin bir besin. Eğer bamyayı sevmeyen biriyseniz, bamyanın tohumundan faydalanabilirsiniz.

Bamya tohumu, bamya bitkisinin içi açıldığı zaman karşımıza çıkan küçük çekirdeklerdir.

BAMYA TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Bamya tohumu; B ve C vitaminlerini barındırır. Bunun dışında demir, potasyum, kalsiyum, çinko gibi pek çok mineral bakımından da oldukça zengindir.

Özellikle diz sıvısının kaybedilmesiyle oluşan kireçleme ve enfeksiyon ile diz ağrılarının hafiflemesinde bamya tohumu önerilmektedir.

Bamya tohumu, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.

Bamya tohumu, diyabete yakalanması riskini en aza indiren bir tohumdur. Bu doğrultuda kötü kolestrolünde düşmesini sağlamaktadır.

Bamya tohumu, güçlü antioksidan özelliğine sahiptir ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlar.

Grip, nezle gibi hafif hastalıklar ve kolon kanseri gibi ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Bamya tohumu, insan vücudunda oluşabilecek tümör riskini en aza indirmektedir. Vücutta var olan tümör hücrelerinin ise çoğalmasını engelliyor.

Bamya tohumunun sindirim sistemi ile de pek çok faydası bulunmaktadır.

Astım ve bronşit gibi solunum hastalıklarında da bamya tohumunun kullanıldığını ifade edebilmek mümkündür.

BAMYA TOHUMU NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Bamya tohumu taneli bir bitkidir. Taneli olarak tek başına ya da bazı besinler ile karıştırılarak da tüketilebilir.

Tohumların daha rahat yenilebilmesi açısından öğütülmesi uygundur. Tohumlar toz haline getirilerek tüketilebilir. Toz halindeki bamya tohumuna yoğurt eklenerek sağlıklı bir karışım elde edilebilir.

Bir diğer tüketiliş şekli de çay şeklinde olanıdır. Çay şeklinde tüketimi kişilerin sıvı ihtiyacının karşılanmasını sağlamaktadır.

Bamya tohumu suda bekletilerek tüketilebilir. Bamya tohumları oda sıcaklığındaki suyun içerisinde bekletilir. Ertesi gün birkaç porsiyona bölünerek bu su içilebilir. Tercih tamamen kişilere kalmış bir durumdur.

Akut veya kronik hastalığı bulunan kişiler, alerjisi olanlar ya da alerjik reaksiyon gösterenler ya da herhangi bir nedenden dolayı ilaç kullananlar bamya tohumunu kullanmadan önce mutlaka doktora başvurmalıdır.