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- Bartu Küçükçağlayan'ın hastalığı 'Diskalkuli' nedir? İşte belirtileri
Bartu Küçükçağlayan'ın hastalığı 'Diskalkuli' nedir? İşte belirtileri
- Haber Merkezi
- 26.10.2021 - 12:24
Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, 2019 yılında nikah masasına oturduğu psikolog Merve Küçükçağlayan ile ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.
Bartu Küçükçağlayan, meslektaşları Meriç Aral ve Efe Tunçer'in ''Teras Noir'' adlı YouTube kanalına konuk oldu.
Bilinmeyenlerini anlatan Küçükçağlayan, kendisinde diskalkuli (matematiksel öğrenme güçlüğü) olduğunu açıkladı.
"SAYILARLA İLGİLİ PROBLEM YAŞIYORUM"
38 yaşındaki oyuncu, ''Bende diskalkuli var. Sayılarla ilgili problem yaşıyorum. Dört işlemle hiç aram yok. Küçükken çarpım tablosunu ezberlemiştim ama genelde parmak hesabı yapıyorum. O da bir yere kadar idare ediyor. Özellikle para üstü konusunda inanılmaz geriliyorum. Allah'tan pandemi oldu da para üstü almayı bıraktım.'' dedi.
DİSKALKULİ NEDİR?
Öğrenme güçlüğü çeşitlerinden biri olan diskalkuli, matematik öğrenme güçlüğü olarak tanımlanmaktadır.
Diskalkuli; zihinsel bir sorunu olmadığı halde basit işlemleri yapma, rakamları yazma, sayı ve sembolleri kavrama, hesaplama ve kullanma, matematiksel işlemleri anlama ve ilişkilendirme gibi durumlarda ortaya çıkan güçlük ya da yetersizlik olarak açıklanabilir.
Çocukların %5’inde görülen bu hastalık, kızlara oranla erkeklerde daha çok görülür. Bu hastalık, gerekli önlemler alınmadığında çocuklarda psikolojik sorunlara neden olabilir ve çocuğun akranlarından geride kalmasına neden olabilir.
DİSKALKULİ BELİRTİLERİ
- Temel matematik işlemlerini çok yavaş ya da zor çözme
- İşlem yaparken sürekli parmaklarını kullanma ve bu şekilde hesaplamalar yapma
- Gün, hafta, ay ve mevsimleri anlamada zorluk çekme
- Hafıza problemleri yaşayarak, en kolay hesaplamalarda bile hata yapma
- Toplama ve çarpma işlemlerinde yaşanan değişme özelliğini anlamada zorlanma
- Zamanı anlatmada zorluk çekme
- Sağ ve sol kavramını öğrenememe ya da sürekli bu konuda hata yapma
- Analog saatleri okumada zorluk çekme
- Matematiksel sembolleri karıştırma
- Nesneler arası uzaklığı anlamada güçlük çekme
- Basit geometrik şekilleri öğrenememe
- Dört işlem becerisinde işlem yönlerini sıkça karıştırma
- Çarpım tablosunu öğrenmede zorluk yaşama
- Yer ve yön bulmada zorlanma
- Mantıksal ve stratejik oyunlarda sık sık hata yapma
- Güncelik hayatta ve alışveriş sırasında hatalı para verme ya da para üstü hesaplayamama gibi sorunlar yaşama
- Bozuk para saymada güçlük çekme
- Dört işlem becerisinde işlem yönlerini sıkça karıştırma
- Çarpma ve bölme işlemlerinde zorlanma
DİSKALKULİ TEDAVİSİ
Diskalkuli için bilinen bir test yoktur.
- Çocuğunuzun öğrenme sürecini etkileyebilecek işitme veya görme bozukluğu gibi tıbbi sorunları olup olmadığını öğrenin.
- Çocuğunuzun matematik öğretmeninden en çok sorun yaşadığı alanları ve yardımcı olabileceği yolları göstermesini isteyin.
- Eğer yukarıdaki aşamaları uyguladığınız takdirde sorununuzu çözemediyseniz çocuğunuzu değerlendirebilecek bir uzman ile görüşün.