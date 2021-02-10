Baş ağrınızın nedeni yüksek tansiyon olabilir

Sık sık yaşanan baş ağrılarının en büyük nedenlerinden biri hipertansiyon. Farkında olmasanız da yüksek tansiyon size zarar verebilir. Peki, yüksek tansiyon nasıl kontrol edilir?

Hipertansiyon veya yüksek tansiyon, ciddi komplikasyonları kontrol etmek için derhal ilgilenilmesi gereken bir durumdur. Birçok faktör yüksek tansiyona katkıda bulunabilir.

Birçok insan kontrolsüz kan basıncının sonuçlarından haberdar değil. Yapılan araştırmalara göre, hipertansiyon kontrolsüz bırakıldığında kalp hastalığı riskini artırır. Baş ağrıları ile kan basıncı arasında da büyük bir bağlantı vardır. Baş ağrısı, hemen hemen herkesin yaşadığı yaygın bir sorundur. Sık görülen baş ağrısının arkasındaki nedenlerden biri de yüksek tansiyondur.

SESSİZ KATİL: HİPERTANSİYON

Hipertansiyon, çok sayıda kalp krizi ve felçten sorumlu ciddi bir sağlık durumudur ve aynı zamanda şeker hastalığından sonra böbrek yetmezliğinin ikinci yaygın gelen nedenidir. Yüksek tansiyon, sessiz katil olarak da bilinir. Herhangi bir belirti göstermeden size zarar verebilir. Çoğu vakada ciddi komplikasyonlardan sonra hipertansiyon tespit edilir.

Baş ağrısı, hipertansiyonun semptomlarından biridir, ancak her zaman yaşanmayabilir. Yüksek tansiyonu olan kişilerde baş ağrısının nedeni, kafatasındaki ani basınç yükselmesidir. Yüksek tansiyona bağlı baş ağrıları oksipital bölgede meydana gelir. Bu da ağrıya neden olur. Ağrının durdurulması içni kan basıncını düşürmek gerekir.

HİPERTANSİYON NASIL KONTROL EDİLİR?

Bazı basit değişiklikler yapmak, tansiyon seviyelerinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir. İşte denemeniz gereken bazı etkili yollar:

1. DASH diyetini deneyin

DASH diyeti, yüksek tansiyonu kontrol etmeye yardımcı olabilecek bir diyet yaklaşımıdır. Esas olarak lif ve potasyum yüklü yiyecekleri tüketmeye odaklanır. Aynı zamanda sodyum alımını da kısıtlayarak düşük tansiyon seviyeleri sağlar.

2. Sağlıklı kiloda olun

Sağlıksız bir vücut ağırlığına sahip olanlar, hipertansiyon ve diğer ciddi sağlık sorunları riskinde artış yaşar. Kilo vermek, sadece sağlıklı kan basıncı seviyelerine katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda birçok hastalığı da uzak tutar.

3. Sigarayı bırakın ve stresi yönetin

Sigara birçok şeye zararlı olduğu gibi kalp sağlığınız için de zararlıdır. Sigarayı bırakamıyorsanız, uzmanlardan yardım isteyin. Stres de tansiyonunuzu etkiler. Stresi kontrol etmek için egzersiz yapmayı deneyin.

4. Kafein tüketimini azaltın

Araştırmalar, çok fazla kafein tüketmenin tansiyonunuzu kısa bir süre için artırabileceğini göstermektedir. Kafein tüketimi aynı zamanda diğer sağlık sorunlarıyla da bağlantılıdır. Proteinli içecekler, sağlıklı smoothie'ler veya bitki çayları gibi diğer sağlıklı seçeneklere yönelebilirsiniz.

5. Zamanında yardım isteyin

Hipertansiyon hastası olduğunuzda kan basıncınızı sürekli kontrol etmeniz çok önemlidir. Büyük dalgalanmalardan kaçınmanıza ve doğru zamanda kontrol etmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, komplikasyonları önlemek için zamanında bir uzmandan yardım isteyin.