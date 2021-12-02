Baş ağrısı için mucizevi çözüm! Tek kaşıkta gelen şifa...

Baş ağrısı sorunundan kurtulmak isteyenler, ağrı kesici alıyor. Ancak bu işe yaramadığı gibi sürekli ilaç içilmesi, olumsuz durumları meydana getiriyor. Doğal yöntemler ise kurtarıcı olabiliyor.

Baş ağrısı herkesin hayatını olumsuz anlamda etkileyen ve sık karşılaşılan bir durumdur.

Kadın- erkek fark etmeden her gün yaşanan bu sorunun nedeni bazen basit bazen ise ciddi olabiliyor.

Baş ağrısının geçmediği ve dayanılmaz duruma geldiği zaman, mutlaka bir uzmana başvurmanız gerekebilir.

Ancak basit ve uzun sürmeyen baş ağrılarını sona erdirmek için, evde bazı doğal yöntemleri deneyebilirsiniz.

Bazı karışımlar baş ağrısına iyi geliyor ve hayatımızı zora sokan ağrıdan bizi dakikalar içerisinde kurtarıyor.

Zencefilli ve zeytinyağlı şurup ağrı yatıştırıcı ve anti-enflamatuvar özelliklere sahiptir ve bu özelliği sayesinde baş ağrısı için birebirdir.

ZENCEFİLLİ - ZEYTİNYAĞLI ŞURUP NASIL HAZIRLANIR?

Baş ağrısından ve daha birçok ağrıdan kurtulmak için zencefil ve zeytinyağı ile hazırlanan şurubu deneyin.

Zencefil ve zeytinyağının binbir faydası var. Özellikle zencefil içeriğindeki B ve C vitaminleri, fosfor, kalsiyum sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor.

Sadece baş ağrısı için değil daha birçok soruna bu karışım sayesinde şifa bulacaksınız.

MALZEMELER

150 gram taze zencefil

250 ml zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

Bu karışımı yapmak için, zencefili iyice yıkayın ve iki saat kadar kurumaya bırakın. Ardından kuruyan zencefili kesin ve kabuğunu soymadan birlikte rendeleyin. Bu sırada zeytinyağını bir fırın kabının içine ekleyin.

Rendelediğiniz zencefili bu kaba koyun. Bu iki mucizevi karışımı iyice karıştırın. Karıştırdıktan sonra önceden ısıtılmış 150 derece olan fırına atarak, fırınlayın.

Karışım soğuduğunda zencefil parçalarını ayırmak için bez bir süzgece alın. Bezin üzerinde hiç yağ kalmayana kadar süzün. Ardından bir cam şişeye koyun ve soğuk bir yerde muhafaza edin. Bu karışımı başınız ağrıdığında içebilirsiniz.

İKİNCİ TARİF

MALZEMELER

2-3 parça taze zencefil

2 adet limon

1 su bardağı bal

Zencefilleri ve limonları güzelce yıkayıp, kabuklarını soymadan dilimleyin. Ardından zencefilleri ve limon dilimlerini bir kavanoza yerleştirin. Üzerin bal koyun ve karıştırın.

Ağzını sıkıca kapattığınız kavanozu buzdolabında 2 gün dinlendirdikten sonra 1 bardak ılık suya 1 yemek kaşığı ekleyerek tüketmeye başlayın. Bu karışım kışın meydana gelen her türlü hastalığa ve baş ağrısına karşı sizi koruyacaktır.