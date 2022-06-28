Baş ağrısını anında kesiyor! Taze biberiye şurubu nasıl yapılır?

Günlük hayattaki stresin artmasıyla birlikte birçok insan genel olarak baş ağrısından şikayet ediyor. Bu tür baş ağrılarına karşı evde kolayca hazırlayabileceğiniz biberiye şurubunu deneyebilirsiniz.

Birçok baş ağrısı türü vardır ve nedenleri değişebilir. Çoğu baş ağrısı sadece kısa bir süre sürer. Baş ağrısı yaygın bir sağlık sorunudur ve çoğu insan zaman zaman bu durumu yaşar.

Bazen şiddetli ve güçten düşürücü olabilseler de çoğu baş ağrısı ağrı kesicilerle tedavi edilebilir ve birkaç saat içinde geçer. Ancak tekrarlayan belirli baş ağrıları, daha ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir.

150'den fazla farklı baş ağrısı tipi vardır ve genel olarak primer (birincil) ve sekonder (ikincil) olarak tanımlanır.

Birincil baş ağrıları

Birincil baş ağrıları, başka bir durumun neden olmadığı, tek başına meydana gelen ağrılardır. Bu kategoride migrenler, gerilim baş ağrıları, küme baş ağrıları, stres baş ağrıları ve hipnik baş ağrıları yer alır.

Migren durumunda, baş ağrısına genellikle görme bozuklukları eşlik eder. Migren hastaları tipik olarak başının sadece bir tarafında keskin, zonklayıcı bir ağrı hisseder ve ışığa, seslere ve kokulara karşı artan hassasiyet, mide bulantısı ve kusma yaşayabilir.

Migrenler genellikle tekrarlar ve her migren atağı 3 güne kadar sürer. Birçok vakada ömür boyu süren bir durumdur. Migren, kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha yaygındır. Migrenin nedenleri arasında stres, hormonal değişiklikler, öğün atlama, susuzluk, parlak ışıklar ve yüksek sesler bulunur. Cinsiyete ek olarak, migren kalıtsal olabileceğinden genetik yatkınlık da büyük bir risk faktörüdür. Migreni olan hastaların yarısından çoğunda ailesinde de migren vardır.

Başın her iki tarafında hissedilen gerilim baş ağrıları da birincil baş ağrıları kategorisindedir. Yüz, baş, boyun ve omuzlarda hassasiyet, gözlerin arkasında basınç hissi ve ışığa ve sese karşı hassasiyet durumu yaşanabilir. Bu tip baş ağrısı en yaygın olanıdır. Kişinin omuz, boyun, kafa derisi ve çene kaslarında yaptığı gerginlik nedeniyle oluşurlar. Genellikle stres, depresyon veya anksiyete ile ilişkilidir.

Küme baş ağrıları da birincil tiptedir. Bu tip baş ağrıları gözlerin arkasında ağrı ile yanma hissine neden olabilir. Genellikle şiddetli ve tekrarlayıcıdırlar ve erkeklerde kadınlara göre 6 kat daha fazla gelişirler. Sulu gözler, şişmiş göz kapakları ve ışığa ve sese duyarlılık burada da mevcuttur.

Diğer bir tür ise yoğun fiziksel efordan kaynaklanan ve koşma, zıplama, ağırlık kaldırma, cinsel ilişki, öksürük nöbetleri veya hapşırma ile tetiklenebilen egzersiz baş ağrısıdır. Bu baş ağrıları genellikle kısa sürelidir, ancak bazen 2 güne kadar sürebilir. Baş boyunca hissedilebilen zonklayıcı bir ağrı olarak ortaya çıkarlar ve ailesinde migren öyküsü olan kişilerde daha sık görülürler.

Ayrıca genellikle 50 yaşında ortaya çıkan, ancak daha erken de başlayabilen nadir bir durum olan hipnik baş ağrısı da birincil kategoride yer alır. Genellikle geceleri hastayı uyandırır. Genellikle başın her iki tarafında hissedilen, hafif ila orta şiddette zonklayıcı bir ağrıdan oluşur.

İkincil baş ağrıları

İkincil baş ağrıları, kafa travması veya kafein gibi uyarıcı bir maddenin ani olarak bırakılması sonucu ortaya çıkarlar. Ayrıca, aşırı ilaç kullanımı nedeniyle de ortaya çıkabilirler. Genellikle bir enfeksiyon veya alerji nedeniyle oluşan sinüzitin neden olduğu ağrı da bu kategoridedir.

Belirtiler arasında gözler, yanaklar ve alın çevresinde donuk, zonklayıcı bir ağrı bulunur. Baş ağrısı hareketle kötüleşebilir ve bazen dişlere ve çeneye yayılabilir.

Aşırı kafein tüketiminden kaynaklanan baş ağrıları da görülebilir. Günde yaklaşık 4 fincan kahve içmek bu rahatsızlığa neden olabilir. Belirtileri arasında yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, huysuzluk, sinirlilik ve mide bulantısı bulunur.

Baş ve boyunda küçük darbeler ve şoklar da ikincil baş ağrılarına neden olabilir.

Ayrıca adet döneminde görülen baş ağrıları da bu kategoridedir. Bu durum hormon seviyelerindeki değişikliklerle ilgilidir. Kadınlarda migren genellikle östrojen seviyelerindeki doğal değişikliklerden kaynaklanan dönemlerle ilişkilidir. Menstrüel migren olarak adlandırılan bu durum, adet döneminden birkaç gün önce veya adet sırasında gelişir.

Alkol alımına bağlı baş ağrıları da bu kategoridedir. Çok fazla alkol tüketmekten kaynaklanır. Genellikle başın her iki tarafında hissedilen ve hareketle daha da kötüleşen migrene benzer. Bu tür baş ağrısı olan kişi ayrıca mide bulantısı ve ışığa duyarlılık yaşayabilir.

Baş ağrısını doğal olarak azaltmanın yolları

Dünya çapında yetişkinlerde baş ağrısı görülme oranının yaklaşık yüzde 50 olduğu, 18 ila 65 yaş arasındaki yetişkinlerin yarısının baş ağrısından şikayetçi olduğu tahmin ediliyor.

Baş ağrılarını azaltmak için küçük yaşam tarzı değişikliklerini deneyebilirsiniz:

- Su için.

- Magnezyum alın.

- Alkol tüketmeyin.

- Yeterince uyuyun.

- Kürlenmiş peynirler, çikolata, sosis, konserve, tütsülenmiş veya marine edilmiş balık, ıspanak ve ceviz ve yer fıstığı gibi bazı kuruyemişler gibi histamin açısından zengin gıdalardan kaçının.

- Soğuk kompres kullanın.

- Baş ağrısını tetikleyen yiyecekleri tespit etmek ve diyetten çıkarmak için son 24 saat içinde ne yiyip ne içtiğinizi yazın.

- Güçlü kokulardan kaçının.

- Bazı bitkiler baş ağrısını hafifletmek için faydalı tıbbi özellikler içerdiğinden bitkisel ilaçları deneyin.

Baş ağrısına karşı ev yapımı biberiye şurubu

Baş ağrılarının pek çok farklı nedeni olabileceğinden, herkes için işe yarayacağı kesin değildir, ancak biberiye, zencefil ve bal birçok insanı rahatlatır. Biberiye ve zencefilin iyileştirici güçlerini elde etmek için bir karışım ve daha sonra bal ve limonla karıştırarak şurup yapın.

Biberiye şurubunun etkileri

Biberiye damarları genişletir ve dolaşımı iyileştirir. Ayrıca, düşük tansiyon ve zayıf dolaşımın neden olduğu baş ağrılarını hızla iyileştirir. Baş ağrısı için aromaterapide de kullanılan biberiye yağının etkisi daha yoğundur. Bununla birlikte, bu uçucu yağ sadece topikal olarak kullanılır.

Öte yandan zencefil, kan dolaşımını iyileştirir ve metabolizmayı uyarır, böylece baş ağrısına neden olan toksinler vücuttan daha hızlı atılır.

Balın iltihap önleyici, antibakteriyel ve spazm karşıtı özellikleri vardır ve soğuk algınlığı ile ilişkili baş ağrılarının kontrolüne yardımcı olur. Son olarak limon, C vitamini içerir, ağrıya duyarlılığı azaltır.

Malzemeler

- 3-4 dal taze biberiye

- Yaklaşık 4 cm uzunluğunda, bir başparmak kalınlığında 1 parça zencefil

- 100 ml su

- Bir limonun suyu

- 250 gr bal

Tarif

- Biberiye iğnelerini dallardan çıkarın ve bir bıçakla doğrayın.

- Zencefili soyun ve çok ince dilimler halinde kesin veya rendeleyin.

- Biberiye, zencefil ve suyu küçük bir tencereye veya çaydanlığa koyun, kaynatın ve 10 dakika bekletin.

- İnce bir süzgeçten geçirin ve soğumaya bırakın.

- Soğuduktan sonra bal ve limon suyunu ekleyin ve pürüzsüz bir şurup elde edilene kadar çalkalayın.

- Kavanozu sıkıca kapatın ve buzdolabında saklayın. Bu şurup, yüksek şeker içeriği nedeniyle birkaç hafta boyunca bozulmadan kalır.

- Baş ağrısına karşı üç veya dört yemek kaşığı şurubu bir bardak soğuk suda veya sıcak suda seyrelterek için.

- Biberiye şurubunu saf olarak da tüketebilirsiniz. Baş ağrıları genellikle düşük sıvı alımı ile ilişkili olduğundan, şurubu sıcak çay veya biberiye çayı gibi ürünlerle tüketmek en iyisidir.