Baş ağrısının gösterdiği 10 olası hastalık

Günlük hayat kalitesini azaltan ve birçok farklı nedenden kaynaklanabilen baş ağrıları sık ve yoğun olmasa da büyük bir sorunu işaret edebilir. İşte dikkat edilmesi gereken 10 durum.

Baş ağrısı, kalıcı veya aralıklı, nadir veya sık, tüm başı etkileyen veya lokalize olabilir. Günlük hayatta karşılaşılan en yaygın sorunlardan biridir, ancak çoğu zaman birçok hastalığa eşlik eden bir belirtidir.

Çoğu insan ara sıra baş ağrılarını yaşamayı kaçınılmaz olarak kabul eder. Ancak ani bir baş ağrısı, tehdit edici bir belirtidir ve ciddi hastalıkların bir işareti olabilir. Bu nedenle baş ağrılarının altında yatan sağlık sorunu mutlaka araştırılmalıdır.

Ağrılar genellikle hastalıkların doğal ve en erken belirtilerinden biri olduğu söylenir ve insanlar hastalığın varlığını bu şekilde anlarlar. Ağrının şekli, yeri ve nedeni ne olursa olsun, ilk belirti olarak ağrı nedeniyle mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

Baş ağrıları çok yaygın bir durumdur ve çoğu tehlikeli bir hastalığın belirtisi değildir, ancak bir bozukluğun belirtisidir. Tüm insanların yüzde 15-20'sinin kalıcı olarak veya ara sıra baş ağrıları yaşadığı düşünülmektedir.

BAŞ AĞRISININ GÖSTEREBİLECEĞİ 10 SAĞLIK SORUNU

Baş ağrısı, art arda en az 3 ay boyunca ayda 15 veya daha fazla gün varsa, kronik olarak kabul edilir. Ancak kısa bir süre baş ağrısı hissederseniz de yine bir uzmana görünmelisiniz.

İşte baş ağrılarınızın sağlığınız hakkında ortaya çıkarabileceği 10 durum.

Kronik Stres

Uzun süre süren stres baş ağrılarını tetikleyebilir. Boyun ve kafa derisi kasları stresli durumlarda gereginleşir ve bu, vücudunuzun stres ve kaygıya verdiği fiziksel tepkidir. Sık sık başınız ağrıyorsa, stres altındayken neler olduğunu bir düşünün. Stres yönetimi teknikleri ve terapi size ayrdımcı olabilir. Psikoterapötik müdahaleler gerekebilir. Stres ve anksiyeteyi yönetmenin birçok farklı yöntemi vardır.

Susuzluk

Dehidrasyon, vücutta yeterli sıvı kalmadığında ortaya çıkan ciddi bir sorundur ve baş ağrısına neden olabileceğinden, kontrol edilmesi gereken önemli bir şeydir. Yeterli su alımı mutlaka sağlanmalıdır. Yetersiz su alımı nedeniyle düşük kan hacmi, beyne daha az oksijen gitmesi anlamına gelir ve bu da baş ağrılarına neden olur.

Koyu sarı idrar, susuzluk ve ağız kuruluğu gibi belirgin dehidrasyon belirtilerine dikkat edin. Daha fazla su için. Ayrıca kereviz, karpuz ve domates gibi su açısından zengin besinleri tüketin.

Anemi

Anemi, vücuttaki dokulara oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin eksikliğinin olduğu bir durumdur. Yorgunluk, halsizlik ve nefes darlığı gibi belirtilere neden olabilir. Ayrıca şiddetli baş ağrısına neden olabilir. Anemi belirtileriniz varsa, bunun gerçekten anemi olup olmadığını belirleyebilmesi için mutlaka bir uzmana başvurun. Demir veya vitamin eksikliğinden dolayı anemi yaşıyorsanız, sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla bu durumu tersine çevirebilirsiniz.

Kronik Hastalıklar

Baş ağrısı fibromiyalji, lupus ve diyabet gibi birçok kronik sağlık durumunun ortak bir belirtisidir. Kronik bir baş ağrınız varsa vücudunuzda neler olup bittiğini belirlemek için mutlaka bir uzmana başvurun. Emin değilseniz bile doktora gitmeyi ertelemeyin.

Hormonal Problemler

Östrojen seviyeleri menstrüasyondan hemen önce düşer, bu nedenle birçok kadın PMS ile ilişkili baş ağrıları yaşar. Adet görme, kadınlar için baş ağrılarının ve migrenin en büyük tetikleyicilerinden biridir. Ancak östrojen seviyelerindeki bir değişikliğin baş ağrısına neden olabileceği tek durum bu değildir. Hem perimenopoz hem de doğum sonrası dönem, östrojende önemli bir düşüşe neden olur ve sıklıkla baş ağrıları ile birlikte gelir. Herhangi bir büyük hormonal değişiklik baş ağrılarını tetikleyebilir.

Baş ağrılarınızın döngüsel olduğunu ve hormonal değişikliklerle örtüştüğünü fark ederseniz, mutlaka alanında uzman bir doktora danışın. Çeşitli hormonal ilaçlar baş ağrılarınızın sıklığını ve yoğunluğunu azaltabilir. Hamilelik sırasında baş ağrınız varsa bir doktora gidin çünkü bazı ilaçlar hamile kadınlar için güvenli değildir.

Sinüs Sorunları

Sinüslerin neden olduğu baş ağrıları da oldukça yaygındır. Ancak sinüzit sanılan baş ağrılarının çoğunun sonradan migren olduğu ortaya çıkar. Yani sinüs bölgesinde veya yüz bölgesinde tekrarlayan baş ağrılarınız varsa, bunlar muhtemelen migrendir. Araştırmalar sinüzit baş ağrısı nedeniyle doktorunu ziyaret eden kişilerin yaklaşık yüzde 90'ının aslında migreni olduğunu göstermiştir.

Bakteriyel sinüzitiniz varsa iltihap tedavi edildikten sonra baş ağrısı geçmelidir.

Biyolojik Ritmin Bozulması

Hiç çok erken uyandığınızda baş ağrısı yaşadığınızı fark ettiniz mi? Biyolojik ritim bozuklukları baş ağrısına neden olabilir. Her zamankinden daha erken veya daha geç kalkmak sizi biyolojik ritminizden çıkarabilir. Ayrıca, seyahat genellikle tetikleyicidir. Bazen aynı uyku programını sürdürmek mümkün olmasa da, mümkün olduğunca bir uyku rutinini sürdürmeye çalışın. Bu, baş ağrılarının sıklığını önleyecek veya en azından azaltacaktır.

Çok Fazla Kafein Tüketimi

Kafein, damarlarda daraltıcı etkiye neden olur. Her gün kahve veya diğer kafeinli içecekleri içerseniz, vücudunuz buna alışır. Yani bir gün atladığınızda kan damarlarınız daralmaz ve baş ağrıları oluşabilir. Bir kısır döngü haline gelir, rahatlatmak için kahve içilir ve bu sadece kafein ihtiyacını derinleştirir.

Hem kafein eksikliği hem de fazla kafeinin neden olduğu baş ağrılarından kaçınmak için günde en fazla iki kafeinli içecek içilmesi önerilir.

Çok Fazla Baş Ağrısı İlacı Kullanmak

Baş ağrısı tedavileri potansiyel olarak geri dönüşümlü bir etkiye sahiptir. Bazen baş ağrıları için aldığınız ilaçlar tam tersi etki gösterebilir. Ağrı kesicilerin aşırı kullanımı ağrıyı daha da kötüleştirebilir ve bazı ilaçlardaki kafein baş ağrılarına neden olabilir.

Çok sayıda reçetesiz ilaç alıyorsanız, bunları bir günlüğüne bırakmayı deneyin veya alımınızı büyük ölçüde sınırlandırın. Tabii ki, alternatifler hakkında doktorunuzla konuşun.

Beyin Tümörü

Beyin tümörleri genellikle çok ilerleyene kadar bir belirti vermez. Baş ağrılarının günlük rutininizin bir parçası haline geldiğini fark ederseniz, mutlaka bir doktora görünün. Sık ve yoğun hale gelen baş ağrıları beyin tümörü belirtisi olabilir.