Baş ağrısının nedenleri ciddi sağlık sorunları olabilir

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Baş ağrısının birçok farklı nedeni olabilir, ancak bazıları ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Yetişkinlerde sık sık baş ağrısı, yüksek tansiyon, stres, hazımsızlık, göz sorunları, migren ve hatta beyin tümörleri gibi ciddi sağlık risklerine işaret edebilir.

İşte baş ağrısının altında yatabilecek 6 ciddi sağlık riski:

1. Beyin Anevrizması

Beyin damarlarında baloncuk şeklinde şişmeler meydana gelmesiyle oluşan anevrizmalar, yırtıldığında hayati tehlike yaratabilir.

Ani ve şiddetli bir baş ağrısı, bilinç kaybı veya mide bulantısıyla birlikte ortaya çıkarsa acil tıbbi müdahale gerekebilir.

2. Migren ve Kronik Baş Ağrıları

Migren, şiddetli zonklayıcı baş ağrılarına, ışık ve sese hassasiyete, mide bulantısına neden olabilir.

Bazı kişilerde bu durum kronikleşerek günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir.

3. Beyin Tümörü

Baş ağrıları sabahları daha kötüleşiyor; kusma, bulanık görme, kişilik değişiklikleri veya konuşma bozuklukları eşlik ediyorsa beyin tümörü ihtimali değerlendirilmelidir.

4. Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon)

Kontrolsüz yüksek tansiyon, özellikle ense bölgesinde yoğunlaşan baş ağrısına neden olabilir.

Hipertansiyon, felç veya kalp krizi riskini artırabilir.

5. Menenjit veya Enfeksiyonlar

Menenjit, beyin ve omuriliği saran zarların iltihaplanmasıdır.

Şiddetli baş ağrısı, ateş, boyun sertliği ve bilinç bulanıklığı varsa derhal doktora başvurulmalıdır.

6. İnme (Felç)

Aniden gelişen baş ağrısı; konuşma bozukluğu, görme kaybı, kol veya bacakta uyuşma felç belirtisi olabilir.

Erken müdahale, felcin etkilerini azaltmada kritik öneme sahiptir.