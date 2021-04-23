Küçük sağlık sorunlarından yaşamı tehdit edebilen ciddi hastalıklara kadar birçok farklı durumda ortaya çıkabilen baş dönmelerinin en yaygın 8 nedenini ve çözüm için ipuçlarını listeledik.

Herkes koltuktan veya yataktan aniden kalktığında biraz sersemlediğini hatırlar. Veya zaman zaman genel bir denge kaybı hissettiğiniz olmuştur. Baş dönmesi, küçük sağlık sorunlarının bir yan etkisi olabilir, ancak aynı zamanda ciddi, hatta yaşamı tehdit eden bir sağlık sorununun işareti de olabilir.

Özellikle tekrarlayan baş dönmeleri kesinlikle normal değildir. Size bir şeylerin ters gittiğini söyler. Bu, basit ve düzeltmesi çok kolay bir şey veya daha ciddi bir durumun işareti olabilir.

Baş dönmesi, ileri yaştaki yetişkinler arasında daha yaygın bir şikayettir. Bu, baş dönmesinin muhtemelen hemen hemen her ilacın bir yan etkisi olduğu ve vücuttaki yaşa bağlı değişikliklerin baş dönmesine neden olabileceği içindir. Ancak her baş dönmesi, büyük tıbbi durumların bir işareti değildir.

Çoğu durumda, biraz kişisel bakım baş dönmesini iyileştirebilir, ancak baş dönmeleri ciddiye alınmalıdır, çünkü ciddi bir sağlık durumuna işaret etmese bile, korkunç sağlık sonuçlarının nedeni olabilir.

Başınız döndüğünde yapmanız gereken ilk şey oturmak veya uzanmaktır. Yapmanız gereken son şey, o an harekete geçmek olmalıdır, çünkü baş dönmesi yaşarken çeşitli yaralanmalı kazalar yaşayabilirsiniz.

İşte baş dönmesinin 8 yaygın nedeni ve çözüm için ipuçları.

SUSUZ KALMA VEYA AŞIRI ISINMA

Sıcak bir yerde bulunduysanız, uzun bir uçak yolculuğundaysanız, çok egzersiz yaptıysanız, soğuk bir kış gününü aşırı sıcak bir evde geçirdiyseniz veya çok meşgul olduğunuz için bütün gün yemek yemeyi ya da su içmeyi unuttuysanız, baş dönmesi hissedebilirsiniz.

Çözüm

Odanın döndüğünü veya başınızın döndüğünü hissediyorsanız, biraz su veya portakal suyu içebilirsiniz. Portakal suyu aynı zamanda size biraz şeker de verecektir. Susuz kalırsanız veya aşırı ısınırsanız, kan şekerinizde bir düşüş yaşıyor olabilirsiniz ve meyve suyu kan şekeriniz düşükse seviyenizi yükseltir.

Birkaç dakika uzanın ancak birisine başınızın döndüğünü söylediğinizden emin olun. Yalnız yaşıyorsanız, bir arkadaşınızı arayın ve ondan 15 dakika içinde sizi tekrar kontrol etmesini isteyin. Su veya meyve suyu içtikten ve biraz dinlendikten sonra, baş dönmesi hissin geçip geçmediğine bakın. Su kaybı veya aşırı ısınma suçlanacaksa bu gerekir. Geçmiyorsa tıbbi yardım alın.

BPPV: BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo, yaygın bir durum olan, yataktan kalktığınız ve odanın aniden dönmeye başladığı durum için kullanılan korkutucu bir isimdir. Yaşlandıkça, baş dönmesi olasılığınız artar ve bu tür baş dönmesi genellikle iç kulaktaki yaşa bağlı değişikliklerden kaynaklanır. 50 yaşın üzerindeki kişilerdeki tüm baş dönmesi vakalarının neredeyse yarısının nedeni budur.

Aynı zamanda pozisyonel baş dönmesi olarak da adlandırılır ve başınız ile belirli bir pozisyonda yattıysanız ortaya çıkabilir. Bu tür baş dönmesi ile kalıcı bir sorun yaşarsanız, doktorunuzla konuşun.

Çözüm

Doktorunuz, kulaklarınızda BPPV'nin kökündeki küçük kalsiyum karbonat kristallerini yeniden hizalamak için tasarlanmış bazı baş konumlandırma tekniklerini deneyebilir. Eğer kafa konumlandırma işe yaramazsa, genellikle birkaç seçenek daha vardır; bulantı önleyici ilaçlar yardımcı olabilir. Ayrıca, doktorun size kendi başınıza yaptığınızı gösterebileceği bazı konumlandırma egzersizlerini takip etmeyi deneyebilirsiniz.

MENİERE HASTALIĞI

İç kulak rahatsızlığı olan bu hastalığı geliştirme olasılığı en yüksek olan kişiler 40'lı ve 50'li yaşlardaki kişilerdir. Hastalar baş dönmesi yaşarlar, ancak aynı zamanda kulakta çınlama, işitme kaybı veya kulakta basınç veya ağrı hissi de görülebilir. Kulaklarda bir 'doluluk hissi' oluşur.

Ayrıca mide bulantısı ve kusma yaşanılabilir. Bilinen bir nedeni yoktur, ancak uzmanlar bunun iç kulaktaki anormal miktarda sıvıdan kaynaklandığını düşünüyor.

Çözüm

Meniere hastalığı tedavi edilemez, ancak semptomları yönetilebilir. Doktorunuz, baş dönmesini veya mide bulantısını önleyici ilaçlar reçete edebilir. Veya vücudunuzdaki sıvıyı azaltmaya yardımcı olması için size bir diüretik verilebilir.

İşitme cihazı işitme duyunuzu iyileştirebilir ve dengenizi yeniden kazanmak için egzersiz yapmayı deneyebilirsiniz. Ciddi durumlarda, baş dönmesine yardımcı olmak için orta kulağınıza ilaç enjekte edilebilir.

Meniere Hastalığı olan kişiler yeterince uyumalıdır çünkü yorgunluk nöbetler getirebilir. Ayrıca tuz, kafein, sigara ve alkolden kaçınılması gerekir.

İLAÇLAR

Reçeteyle satılan her ilacın prospektüsünü okursanız, baş dönmesinin olası bir yan etki olarak listelendiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla, yakın zamanda bir ilaca (reçeteli veya reçetesiz satılan) başladıysanız, başınızın dönmesinin nedeni bu olabilir. İlaçları değiştirmeniz veya aldığınız ilacı durdurmanız gerektiği anlamına gelebilir.

Tansiyon ilaçları sıklıkla baş dönmesine neden olabilir. Kan basıncınızın çok yükseğe çıkmadığından veya çok fazla düşmediğinden emin olmak için tansiyon ilaçlarının yakından izlenmesi gerekir.

Çözüm

Başınız dönüyorsa ve ilaç kullanıyorsanız, takviyeler, bitkisel ilaçlar ve reçetesiz tedaviler dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçların tam listesini sıralayarak doktorunuza danışın.

Besin takviyeleri, reçeteli ilaçlarla olumsuz etkileşime girebilir, bu nedenle doktorunuzun aldığınız her şeyi bildiğinden emin olmanız gerekir. Basit bir ilaç değişikliği veya dozaj ayarlaması size büyük bir rahatlama sağlayabilir.

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ

Vücuttaki düşük demir seviyeleri demir eksikliği anemisi olarak bilinir ve bu durumla ilişkili semptomlar genellikle düşük enerji ve yorgunluk hissidir. Anemi, baş dönmesini de beraberinde getirir.

Çözüm

Anemik olup olmadığınızı belirlemek için doktorunuz kan alacaktır. Kan seviyenizi yükseltmek için size bir demir takviyesi verilebilir. Bu sizi daha iyi hissettirmeli ve baş dönmesi semptomlarınızı hafifletmelidir.

İNME

Baş dönmesi felcin ilk belirtisi olmayabilir, ancak bunu vücudunuzun bir tarafında bir güçsüzlük, kalp atış hızında artış, hareket kaybı, şiddetli baş ağrısı veya konuşma kaybı ile birlikte ani bir değişiklik olarak yaşarsanız, acil yardım almalısınız.

Çözüm

İnme için muayene edileceksiniz ve tanıya bağlı olarak antikoagülanlar (kan sulandırıcılar ve pıhtı gidericiler) ve antihipertansiflerle (tansiyon düşürücü ilaçlar) tedavi edileceksiniz. İnme tipine bağlı olarak, daha fazla tıbbi müdahaleye ihtiyacınız olabilir.

HİPOGLİSEMİ

Kan şekeriniz düşükse, baş dönmesi hissedebilirsiniz. Düşük kan şekeri sizi terli, nemli ve aşırı derecede rahatsız hissettirebilir. Tansiyonunuz düşebilir ve hatta bayılabilirsiniz.

Şeker hastasıysanız, bu özel bir tehlikedir. Düşük kan şekeri nedeniyle baş dönmesi yaşamaya ek olarak, şeker hastaları kendilerini çok fazla veya çok az insülin nedeniyle baş dönmesi yaşarken bulabilirler. Ancak şeker hastası olmasanız bile, aşırı çalışıyorsanız veya aşırı egzersiz yapıyorsanız ve yiyecek veya içecek almadan birkaç saat geçirdiyseniz, hipoglisemi ve baş dönmesi yaşayabilirsiniz.

Çözüm

Çözüm basit; hızlı şeker alımı. Biraz portakal suyu için. Biraz karmaşık karbonhidrat yiyin, örneğin biraz reçelli tam buğday ekmeği atıştırın. Elinizin altında birkaç şeker bulundurun. Basit şekerler, şeker seviyenizi geri kazanmanıza yardımcı olabilecek iyi miktarda şeker içerir. Belirtileriniz azalmazsa, tıbbi yardım alın.

DÜŞÜK TANSİYON

Genel olarak, kan basıncınızın en yüksek değeri 100'ün altında ve en alttaki sayı 60'ın altında olduğunda (ve bunun birlikte olması gerekmez), düşük tansiyonunuz olduğu kabul edilir.

Tansiyon ölçümleri sürekli olarak bu aralıkta olan kişiler için bu bir sorun değildir. Ancak dehidratasyon, kalp hastalığı, endokrin problemleri veya bir tür ciddi enfeksiyon nedeniyle kan basıncınızda bir düşüş yaşarsanız baş dönmesi yaşayabilirsiniz.

Çözüm

Düşük tansiyonun nedenlerine bağlı olarak doktorunuz farklı çözümler önerebilir. Daha fazla tuz yemeniz veya daha fazla su içmeniz gerekebilir çünkü sıvılar kan hacminizi artırabilir. Doktorunuz, kanın bacaklarınızda birikmesini önlemek için kompresyon çorapları önerebilir. Kan basıncını yükseltmek için tasarlanmış bazı ilaçlar da vardır.

Genelde baş dönmesi acil bir durum değildir, ancak ciddi bir durum da olabilir. Baş dönmenize aşağıdaki belirtilerden herhangi biri eşlik ederse acil yardım alın:

- Hafıza kaybı

- Göğüs ağrısı

- Hayatınızın en kötü baş ağrısı

- Görmede ve konuşmada bozukluk

- Ani bir işitme kaybı

Bunlar kalp krizi, felç veya vestibüler nörit ve labirentit gibi iç kulağın aniden başlayan ve yoğun baş dönmesine neden olan viral enfeksiyonlarına işaret ediyor olabilir.